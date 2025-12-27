لطماتی که برخی روحانیون به اعتماد مردم زدند بدتر از وضع حجاب است!

ادعای خوش چشم درباره تاکتیک تازه علیه ایران مصطفی خوش چشم کارشناس صداوسیما ادعاهایی درباره تاکتیک تازه آمریکا و...

اعتراض شدید به پزشکیان در حضورش بابت معیشت مردم سید ابوالحسن مصطفوی غمام نماینده شهرستانهای رزن و درگزین در صحن علنی...

نماینده مجلس: عادت کرده‌اند به مفت‌خوری! علی شیرین زاد نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد روی آنتن زنده در ادعایی...

خشم قالیباف از حرکت عجیب دولت را ببینید محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس از بی‌عقلی حاکم بر قانون بودجه شاکی شد...

بحث عینک پزشکیان در مجلس را ببینید مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود در جلسه علنی مجلس درباره...

تدارک استقبال 40 کیلومتری از احمدی نژاد! غلامسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات ارشد پیشین ایران در...

اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب...

رونمایی از مجسمه رئیسی، بلندترین مجسمه اردبیل! مجسمه مرحوم ابراهیم رئیسی به عنوان بلندترین مجسمه اردبیل فردا در این شهر...