نبض خبر

لطماتی که برخی روحانیون به اعتماد مردم زدند بدتر از وضع حجاب است!

احمد مازنی رئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حجاب و عفاف گفت: لطماتی که اختلاس‌ها و برخی روحانیون و مسئولین به اعتماد مردم زدند بدتر از وضع حجاب است.
برچسب‌ها:
نبض خبر احمد مازنی روحانیون حجاب ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
15
پاسخ
فکر نمیکنید کمی دیر شده برای موصوع حجاب؟
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
17
پاسخ
حقیقت محض
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
10
پاسخ
نه برخی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
22
پاسخ
برای این حرفا دیگه دیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
14
پاسخ
آبروی اسلام را کسی میبره که با لباس پیامبر دنبال عکس گرفت با موگرینی یود. تو خود حقادتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
16
پاسخ
خوبه ، کم کم داره نتيجه اعمال و رفتار امثال حاجی اینا ، به خود حاجی اینا اثر میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
3
پاسخ
مرحبا و احسنت به نو شیر مرد و با صداقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
4
پاسخ
دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
3
پاسخ
والله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
6
پاسخ
قطعا
