لطماتی که برخی روحانیون به اعتماد مردم زدند بدتر از وضع حجاب است!
احمد مازنی رئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حجاب و عفاف گفت: لطماتی که اختلاسها و برخی روحانیون و مسئولین به اعتماد مردم زدند بدتر از وضع حجاب است.
آبروی اسلام را کسی میبره که با لباس پیامبر دنبال عکس گرفت با موگرینی یود. تو خود حقادتی
خوبه ، کم کم داره نتيجه اعمال و رفتار امثال حاجی اینا ، به خود حاجی اینا اثر میکنه