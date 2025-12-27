تکنوتابناک
لحظه حرکت ماهوارههای ایران بهسوی سکوی پرتاب در روسیه
پرتابگر فضایی «سایوز ۲.۱‑بی» با سه ماهواره ایرانی طلوع 3، ظفر 2 و کوثر 1.5 از مجموعه فنی پایگاه فضایی واستوچنی خارج شد و مسیر سکوی پرتاب را در پیش گرفت. این پرتابگر در کنار محموله ایران، دهها ماهواره دیگر را نیز در خود جای داده و قرار است طبق برنامه، عصر فردا ۷ دیماه (۲۸ دسامبر) ساعت ۱۶:۳۸ به وقت ایران، مسیر خود را بهسوی مدار زمین آغاز کند.
