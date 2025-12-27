En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1869
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۲۹۵
کد خبر:۱۳۴۸۲۹۵
6557 بازدید
تکنوتابناک

لحظه حرکت ماهواره‌های ایران به‌سوی سکوی پرتاب در روسیه

پرتابگر فضایی «سایوز ۲.۱‑بی» با سه ماهواره ایرانی طلوع 3، ظفر 2 و کوثر 1.5 از مجموعه فنی پایگاه فضایی واستوچنی خارج شد و مسیر سکوی پرتاب را در پیش گرفت. این پرتابگر در کنار محموله ایران، ده‌ها ماهواره دیگر را نیز در خود جای داده و قرار است طبق برنامه، عصر فردا ۷ دی‌ماه (۲۸ دسامبر) ساعت ۱۶:۳۸ به وقت ایران، مسیر خود را به‌سوی مدار زمین آغاز کند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تکنوتابناک طلوع 3 ظفر 2 ماهواره کوثر پرتاب ماهواره ماهواره طلوع 3 ماهواره ظفر فضاپیمای سایوز ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟