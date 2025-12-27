En
نبض خبر

خوانندگی پدر آرون افشار در کنسرت پسرش!

پس از اجرای برادر آرون افشار در کنسرتش، در کنسرت اخیر آرون افشار، لحظه‌ای غیرمنتظره و پراحساس رخ داد: پدر خواننده محبوب همراه با پسرش، آهنگی خاطره‌انگیز را برای تماشاگران اجرا کرد. این سوپرایز زیبا که با تشویق پرشور حضار همراه بود، نه تنها کنسرت را به اوج هیجان رساند، بلکه نشان‌دهنده پیوند عمیق خانوادگی و عشق به موسیقی در خانواده افشار است. ویدئوی این لحظه دلنشین به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و قلب طرفدارانش را گرم کرد. این لحظات را می‌بینید.
نبض خبر آرون افشار کنسرت ویدیو
