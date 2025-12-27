میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس:خاویار ایرانی در کلات نادری

شهرستان کلات با بهره‌مندی از رودخانه‌های دائمی، منابع آبی سالم، ارتفاع مناسب از سطح دریا و شرایط اقلیمی پایدار، به‌عنوان دومین تولیدکننده ماهیان خاویاری در خراسان رضوی جایگاه مهمی در این صنعت به‌دست آورده است. تجربه موفق واحدهای فعال پرورشی و سازگاری بالای گونه‌هایی مانند فیل‌ماهی، سیبری و ازون‌برون با شرایط منطقه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کلات برای توسعه پایدار و افزایش تولید است. پرورش ماهیان خاویاری به دلیل ارزش اقتصادی بالا، بازارپسندی مناسب، امکان صادرات و ایجاد اشتغال، به یکی از محورهای مهم توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبدیل شده و با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد منطقه و شمال شرق کشور ایفا کند.

برچسب‌ها:
عکس خبری خراسان رضوی شهرستان کلات خاویار ایرانی اقتصاد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵
دولت باید کمک کند تا ضمن اشتغال زایی درآمد ملی را بالا ببرد
