عکس:خاویار ایرانی در کلات نادری

شهرستان کلات با بهره‌مندی از رودخانه‌های دائمی، منابع آبی سالم، ارتفاع مناسب از سطح دریا و شرایط اقلیمی پایدار، به‌عنوان دومین تولیدکننده ماهیان خاویاری در خراسان رضوی جایگاه مهمی در این صنعت به‌دست آورده است. تجربه موفق واحدهای فعال پرورشی و سازگاری بالای گونه‌هایی مانند فیل‌ماهی، سیبری و ازون‌برون با شرایط منطقه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کلات برای توسعه پایدار و افزایش تولید است. پرورش ماهیان خاویاری به دلیل ارزش اقتصادی بالا، بازارپسندی مناسب، امکان صادرات و ایجاد اشتغال، به یکی از محورهای مهم توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبدیل شده و با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد منطقه و شمال شرق کشور ایفا کند.