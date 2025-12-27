میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
عکس: امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان

مراسم امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان در استان گیلان با حضور استاندار گیلان، فرمانده انتظامی استان، فرماندار شهر رشت و مدیران استانی در محل یگان ویژه استان برگزار شد. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار تن و ۲۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان در استان کشف شده و ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر خرده فروش و توزیع‌کننده دستگیر شدند و امروز بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان که قابلیت استحصال ندارد، امحا شد.

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
میم ف
Germany
۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶
چرا تو این روزهایی که آلودگی هوا انقدر شدیده باید این مواد در هوای باز سوزانده بشه . یعنی بعد از این همه سال راه دیگه ای برای امحای مواد مخدر پیدا نشده ؟
