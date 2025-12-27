عکس: امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان

مراسم امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان در استان گیلان با حضور استاندار گیلان، فرمانده انتظامی استان، فرماندار شهر رشت و مدیران استانی در محل یگان ویژه استان برگزار شد. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار تن و ۲۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان در استان کشف شده و ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر خرده فروش و توزیع‌کننده دستگیر شدند و امروز بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان که قابلیت استحصال ندارد، امحا شد.