عکس: نماهای حیرتآور از مریخ
ناسا بهتازگی مجموعهای از تصاویر کمنظیر و شگفتانگیز از سطح سیاره مریخ منتشر کرده است؛ تصاویری با وضوح بالا که جزئیاتی خارقالعاده از تپهها، دهانهها و چشماندازهای ناشناخته این سیاره را آشکار میکند و نگاه دانشمندان و علاقهمندان به فضا را نسبت به مریخ دگرگون ساخته است.
