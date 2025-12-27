میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۸۲۱۳
بازدید: ۳۸۴۳

عکس: نماهای حیرت‌آور از مریخ

ناسا به‌تازگی مجموعه‌ای از تصاویر کم‌نظیر و شگفت‌انگیز از سطح سیاره مریخ منتشر کرده است؛ تصاویری با وضوح بالا که جزئیاتی خارق‌العاده از تپه‌ها، دهانه‌ها و چشم‌اندازهای ناشناخته این سیاره را آشکار می‌کند و نگاه دانشمندان و علاقه‌مندان به فضا را نسبت به مریخ دگرگون ساخته است.

برچسب‌ها:
عکس مستند سیاره‌ مریخ ناسا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
