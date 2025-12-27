En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2634
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۲۰۵
کد خبر:۱۳۴۸۲۰۵
6035 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

جلیلی زیرآب ظریف را زد که آدم خودش را بگذارد!

غلامحسین محمدنیا ملقب به داود محمدنیا دیپلمات وقت ایران در نیویورک گفت: «محرک تصمیم احمدی‌نژاد برای برکناری ظریف در نیویورک، جلیلی بود؛ قصد داشتند یکی از بچه‌های دانشگاه امام صادق که در نمایندگی بود را به جای ظریف منصوب کنند.» روایت محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی ویدیو محمد جواد ظریف غلامحسین محمدنیا داود محمدنیا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
افشاگری پورمحمدی درباره ضربه میلیارد دلاری یک مقام به ایران
ساده زیستی سعید جلیلی سازمانی از آب درآمد!
اختصاص پخش زنده صداوسیمای جلیلی به جلیلی
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
چالش باجناق ناطق نوری برای سعید جلیلی
روایت جالب از هاله نور احمدی نژاد در سازمان ملل
یار سعید جلیلی: شمخانی چه کار کرده که این همه نفت‌کش دارد؟!
حسن روحانی محصول عرق خوردن حکومت بود!
ماجرای فحاشی به احمدی نژاد در آمریکا
اصرار سعید جلیلی بر دوشیدن گاو نر را ببینید!
حمله سنگین سعید جلیلی به روحانی و پزشکیان!
نسخه سعید جلیلی برای کسب ثروت مالک بانک آینده!
درخواست ویزای جان کری برای سفر به ایران!
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
همین که کشور دستِ یک آدم عاقل افتاده، خوشحال باشید!
کنایه تلخ استاد دانشگاه تهران به سعید جلیلی
حرکت رونالدینویی جلیلی درباره پراید ضدگلوله‌اش
تماس علی‌اکبر صالحی با ظریف و عراقچی برای پنچرگیری!
جنجال بر سر سعید جلیلی روی آنتن زنده تلویزیون
رهبر انقلاب، سعید جلیلی را آچمز کرد!
سوءاستفاده زشت سعید جلیلی از یک بچه
قالیباف: انتصاب ظریف غیرقانونی است
واکنش ظریف به اتهام عضویت در انجمن حجتیه
ویدیوی سعید جلیلی درباره کابینه مسعود پزشکیان
حرکت عجیب عالی‌ترین مقام امنیتی دولت احمدی‌نژاد
ادعای رسایی درباره ظریف و پزشکیان با استناد به وزارت اطلاعات
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!
پورمحمدی حرف آخر را درباره سعید جلیلی زد
ریشه «گزارش مهمل» چه بود؟
پاسخ نامفهوم سعید جلیلی در پاسخ به انتقاد یک دانشجوی بسیجی
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!
تحلیل ظریف از گزاره «ایران در منطقه ضعیف شده»
شیوه عجیب محاسبه توسط سعید جلیلی
ظریف: مرجعیت کل رسانه‌های داخلی در حال از دست رفتن است
چهره‌ نزدیک به سعید جلیلی آمریکا را احمق فرض کرد!
هشدار درباره طرح اطرافیان سعید جلیلی!
محمدرضا عارف به پایان نزدیک شد؟!
موضع سرپایی سعید جلیلی درباره قانون حجاب
کنایه سنگین پزشکیان به سعید جلیلی
نقد تند تحلیل‌گیر حزب اللهی به مسیری که جلیلی رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
50
پاسخ
لطمه ای که جلیلی و احمدی نژاد به مملکت زدند هیچکس نزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
52
پاسخ
ای کاش فقط زیرآب آقای دکتر ظریف می زد زیرآب کل کشور را زده با آوردن تحریم های کمرشکن با کرسنت و .......
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
56
13
پاسخ
ظریف تو هر مسئولیتی که بوده گند زده بهتر که از همه جا اخراج بشه،
پاسخ ها
نصرت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تکبیر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟