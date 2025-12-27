نبض خبر
جلیلی زیرآب ظریف را زد که آدم خودش را بگذارد!
غلامحسین محمدنیا ملقب به داود محمدنیا دیپلمات وقت ایران در نیویورک گفت: «محرک تصمیم احمدینژاد برای برکناری ظریف در نیویورک، جلیلی بود؛ قصد داشتند یکی از بچههای دانشگاه امام صادق که در نمایندگی بود را به جای ظریف منصوب کنند.» روایت محمدنیا را میبینید و میشنوید
گزارش خطا
پسندها:
۲
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴
ای کاش فقط زیرآب آقای دکتر ظریف می زد زیرآب کل کشور را زده با آوردن تحریم های کمرشکن با کرسنت و .......