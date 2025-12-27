En
تعداد بازدید : 3030
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۱۸۷
6251 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

ماجرای فحاشی به احمدی نژاد در آمریکا

غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره اصرار احمدی نژاد به سخنرانی در دانشگاه کلمبیا که به توهین به او انجامید، گفت: «رئیس دانشگاه پیش از سخنرانی احمدی نژاد پشت تریبون رفت و یک نطق خیلی اهانت آمیزی کرد، از جمله این که شما یک دیکتاتور حقیر هستید و خیلی چیزهای دیگر. به ما خیلی سخت می‌گذشت، آن لحظات خیلی لحظات بدی بود، خیلی اهانت‌های وحشتناکی کرد.» روایت محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد ویدیو دانشگاه کلمبیا غلامحسین محمدنیا داود محمدنیا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Serbia
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
24
پاسخ
نوش جونش
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
11
پاسخ
این کجاش اهانت بود ؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
20
پاسخ
تازه معتقد بود تو دانشگاه کلمبیا کلی ازش استقبال شده
