ماجرای فحاشی به احمدی نژاد در آمریکا
غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هستهای درباره اصرار احمدی نژاد به سخنرانی در دانشگاه کلمبیا که به توهین به او انجامید، گفت: «رئیس دانشگاه پیش از سخنرانی احمدی نژاد پشت تریبون رفت و یک نطق خیلی اهانت آمیزی کرد، از جمله این که شما یک دیکتاتور حقیر هستید و خیلی چیزهای دیگر. به ما خیلی سخت میگذشت، آن لحظات خیلی لحظات بدی بود، خیلی اهانتهای وحشتناکی کرد.» روایت محمدنیا را میبینید و میشنوید.
