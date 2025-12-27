En

فا
En العربیة
کد خبر:۱۳۴۸۱۸۰
نبض خبر

گرانی صدای علم الهدی را هم درآورد: ساعت به ساعت!

سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد به گرانی‌ها اعتراض کرد و گفت: «گرانی روز به روز نیست دیگر؛ ساعت به ساعت گران می‌شود؛ صبح یک قیمت، عصر یک قیمت. گرانی‌ها پشت پرده دارد؛ عوامل نفوذی پشت این ماجرا هستند؛ خدایی ناکرده دشمن کنار مسئولین عواملی را کاشته که وضعیت مردم را نبینند؛ مردم مقاومت کنند؛ همراه با بصیرت.» سخنان علم الهدی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر احمد علم الهدی ویدیو گرانی تورم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
29
پاسخ
زمان شهید زرئیسی صداشون در نیامد
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
19
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
12
پاسخ
مسئولین عین روز روشن شرایط مردم را میبینند و نیازی به کاشتن افراد جهت مخفی کردن مشکلات مردم نیست.به این می گویند بهانه آوردن
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
7
پاسخ
ما طلافروشها راضی ام
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
20
پاسخ
یک زمانی توصیه می‌کردند به اشکنه خوردن
البته مدتهاست وضعیت معیشت روز به روز بدتر می‌شود و ربط زیادی هم به دولت خاصی ندارد. اما بعضی افراد فقط در موارد خاصی نگران مردم می‌شوند و در برخی موارد توصیه‌های اشکنه‌ای می‌کنند
