گرانی صدای علم الهدی را هم درآورد: ساعت به ساعت!

سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد به گرانی‌ها اعتراض کرد و گفت: «گرانی روز به روز نیست دیگر؛ ساعت به ساعت گران می‌شود؛ صبح یک قیمت، عصر یک قیمت. گرانی‌ها پشت پرده دارد؛ عوامل نفوذی پشت این ماجرا هستند؛ خدایی ناکرده دشمن کنار مسئولین عواملی را کاشته که وضعیت مردم را نبینند؛ مردم مقاومت کنند؛ همراه با بصیرت.» سخنان علم الهدی را می‌بینید و می‌شنوید.