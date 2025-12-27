En
تعداد بازدید : 1630
کد خبر:۱۳۴۸۱۵۹
3708 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

صف عجیب و غریب خرید بنزین سوپر

صف عجیب و غریب خودروهای لوکس برای خرید بنزین سوپر 83 هزار تومانی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بنزین سوپر ویدیو بنزین سوپر وارداتی فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
47
پاسخ
آخ جون بساط فخرفروشی در کشور جهانی چهارمی جور شد
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ندید بدید ها خودنمایی می کنند
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
یادتونه سال های اولی که موبایل امد ملت چکار می کردند؟
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
به به دارندگی و برازندگی به به
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
8
35
پاسخ
اینارو شناسایی کنین و مالیات ازشون بگیرین تا با بنزین 80 هزارتومنی فخرفروشی نکنن. اگر عقبه اینها رو جستجو کنی اکثراً از نوکیسه ها و کسانی هستند که نون تحریم و بدبختی ملت رو میخورن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
19
پاسخ
بحث فخر فروشی به کنار.
ارزش خیلی از این خودروها رفته بالای 6-5 میلیارد. با بنزین بی کیفیت موتور خودرو داغون می شه و هزینه تعمیرش 300 میلیون تومنه. بنابراین برای رفع ناک (خرابی پیستون ها) و جلوگیری از روغن سوزی (خرابی رینگ و ...) یا باید بنزین سوپر بزنی یا اکتان بریزی. با اکتان ناک خودرو کمی بهتر می شه اما با بنزین سوپر کلا مرتفع می شه.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
البته اگر آب توی این بنزین ها قاطی نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
24
پاسخ
فقط مرجعی وجود دارد تایید کند که واقعا سوپر و اکتان ۹۵ هست تابناک جان !!؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خیر باید به حرف فروشنده اعتماد کنی
مردی بانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
16
14
پاسخ
ملت عزیز و هموطنان گرانقدرم چرا فکر میکنید تمام انها مال مردم خور و رانت خوار هستند . بخش زیادی از انها سرمایه گذاران و کارافرینان این مملکت هستند و طبیعی است که فرزندان انها در رفاه باشند. هر کس اگر غیر از این باشد و یا مالیات ندهد باید تاوان دهد. با تنگ نظری نعمتهای خدا هم از ما دور خواهند شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
28
پاسخ
اینا بلدن چطوری پول بنزین 80 تومنی را از جیب ملت بدبخت بکشن بیرون .. 80 تومن که هیچ لیتری 800 تومن هم بشه بازم برای بنزین سوپر صف میکشن .. اینا یا وارد کننده و دلال هستن یا تولیدکننده .. میکشن روی کالاها و خدماتشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
5
پاسخ
آیا واقعا بنزین سوپر است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حالا هر چی قیمتش 83/000 تومان است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
18
پاسخ
با حقوق من سه تا باک می شود زد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
7
پاسخ
همین ها نبودند که می گفتند قیمت بنزین گران بشود ملت ماشینها را بیرون نمی آورند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
6
پاسخ
به لحاظ فنی هم کسی که ماشین خوب و گرون قیمت داره، بهتره برای حفاظت از مالش بنزین خوب بزنه نه این بنزین بدردنخور که هم ماشینها رو داغون میکنه و و هم هوارو.
