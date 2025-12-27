نبض خبر
صف عجیب و غریب خرید بنزین سوپر
صف عجیب و غریب خودروهای لوکس برای خرید بنزین سوپر 83 هزار تومانی را میبینید.
آخ جون بساط فخرفروشی در کشور جهانی چهارمی جور شد
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اینارو شناسایی کنین و مالیات ازشون بگیرین تا با بنزین 80 هزارتومنی فخرفروشی نکنن. اگر عقبه اینها رو جستجو کنی اکثراً از نوکیسه ها و کسانی هستند که نون تحریم و بدبختی ملت رو میخورن.
بحث فخر فروشی به کنار.
ارزش خیلی از این خودروها رفته بالای 6-5 میلیارد. با بنزین بی کیفیت موتور خودرو داغون می شه و هزینه تعمیرش 300 میلیون تومنه. بنابراین برای رفع ناک (خرابی پیستون ها) و جلوگیری از روغن سوزی (خرابی رینگ و ...) یا باید بنزین سوپر بزنی یا اکتان بریزی. با اکتان ناک خودرو کمی بهتر می شه اما با بنزین سوپر کلا مرتفع می شه.
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فقط مرجعی وجود دارد تایید کند که واقعا سوپر و اکتان ۹۵ هست تابناک جان !!؟
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ملت عزیز و هموطنان گرانقدرم چرا فکر میکنید تمام انها مال مردم خور و رانت خوار هستند . بخش زیادی از انها سرمایه گذاران و کارافرینان این مملکت هستند و طبیعی است که فرزندان انها در رفاه باشند. هر کس اگر غیر از این باشد و یا مالیات ندهد باید تاوان دهد. با تنگ نظری نعمتهای خدا هم از ما دور خواهند شد
اینا بلدن چطوری پول بنزین 80 تومنی را از جیب ملت بدبخت بکشن بیرون .. 80 تومن که هیچ لیتری 800 تومن هم بشه بازم برای بنزین سوپر صف میکشن .. اینا یا وارد کننده و دلال هستن یا تولیدکننده .. میکشن روی کالاها و خدماتشون
آیا واقعا بنزین سوپر است ؟
ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همین ها نبودند که می گفتند قیمت بنزین گران بشود ملت ماشینها را بیرون نمی آورند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟