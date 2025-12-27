نبض خبر
روایت جالب از هاله نور احمدی نژاد در سازمان ملل
غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هستهای درباره ادعای هاله نور احمدی نژاد حین سخنرانیاش در مجمع عمومی سازمان ملل که به آیت الله جوادی آملی گفته بود و جنجال برانگیز شده بود، گفت: «ما که در سازمان ملل، هاله نور آقای احمدی نژاد را ندیدیم. آقای جوادی آملی فرمایشات مناسب و متینی در پاسخ به آقای احمدینژاد گفتند.» ابتدا اظهارات احمدی نژاد و سپس توضیح محمدنیا را میبینید و میشنوید.
این متوهم 8 سال رئیس جمهور ما بوده. وضعمان اگر الان خوب باشد باید تعجب کرد.
ناشناس| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
امین| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چه طوری روش شده جلوی اون عالم بزرگ ادعای بزرگی و معنویت کنه
نظام نباید هر کسی رو بزرگ کنه اون که بزرگه خداست بقیه نهایت خدمت مردم و خدا میکنن بعدش قضاوت میشن
نظام نباید هر کسی رو بزرگ کنه اون که بزرگه خداست بقیه نهایت خدمت مردم و خدا میکنن بعدش قضاوت میشن
حسین| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چی دوبار دارید محمود میزنید کشور داری بلد نیستی پزشیکان به دیگران میپری تابناک هم مشخص کدوم طرفی