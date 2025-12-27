En
کد خبر:۱۳۴۸۱۵۲
نبض خبر

روایت جالب از هاله نور احمدی نژاد در سازمان ملل

غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره ادعای هاله نور احمدی نژاد حین سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل که به آیت الله جوادی آملی گفته بود و جنجال برانگیز شده بود، گفت: «ما که در سازمان ملل، هاله نور آقای احمدی نژاد را ندیدیم. آقای جوادی آملی فرمایشات مناسب و متینی در پاسخ به آقای احمدی‌نژاد گفتند.» ابتدا اظهارات احمدی نژاد و سپس توضیح محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر غلامحسین محمدنیا داود محمدنیا هاله نور ویدیو محمود احمدی نژاد آیت الله جوادی آملی مجمع عمومی سازمان ملل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
14
78
پاسخ
این متوهم 8 سال رئیس جمهور ما بوده. وضعمان اگر الان خوب باشد باید تعجب کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همین متوهم دلار حداکثر سه برابر شد 4 میلیون مسکن ساخت واردات خودرو ازادکرد سیم کار یک میلیونی که بهپول الن میشه 130 هزاردلار کرد 50 تومان 45 دلار یارانه داد
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
در جمع شخصی و مذهبی بوده و عقیده خودش رو بیان کرده گناه که نکرده. منم به هیچ‌وجه طرفدار ایشون نیستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
52
پاسخ
فقط بلد بود جانماز آب بکشه
ناشناس
|
Czechia
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
30
پاسخ
چه طوری روش شده جلوی اون عالم بزرگ ادعای بزرگی و معنویت کنه
نظام نباید هر کسی رو بزرگ کنه اون که بزرگه خداست بقیه نهایت خدمت مردم و خدا میکنن بعدش قضاوت میشن
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اون عالم بزرگ وار باید میزد تو دهنش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
30
9
پاسخ
چی دوبار دارید محمود میزنید کشور داری بلد نیستی پزشیکان به دیگران میپری تابناک هم مشخص کدوم طرفی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
7
46
پاسخ
اگر در کشور مسئولین دروغگو رو مواخذه کنند دیگه این بساط دروغگویی جمع میشه.
پاسخ ها
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
در جمع شخصی و مذهبی بوده و عقیده خودش رو بیان کرده گناه که نکرده
