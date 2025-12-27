حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم

غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای فاش کرد: «جو بایدن به دفتر ایران در نیویورک آمد و گفت اوباما به زودی پرزیدنت می‌شود و من هم به کاخ سفید می‌روم. یک سری پیشنهادات مثبت داشت؛ گفت اگر بخواهید کار مثبتی انجام بدهید، ما هستیم. بابت موضوعی در داووس هم از دست تهران دلخور شده بود.» روایت محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید.