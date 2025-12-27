En
کد خبر:۱۳۴۸۱۴۹
نبض خبر

حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم

غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای فاش کرد: «جو بایدن به دفتر ایران در نیویورک آمد و گفت اوباما به زودی پرزیدنت می‌شود و من هم به کاخ سفید می‌روم. یک سری پیشنهادات مثبت داشت؛ گفت اگر بخواهید کار مثبتی انجام بدهید، ما هستیم. بابت موضوعی در داووس هم از دست تهران دلخور شده بود.» روایت محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر غلامحسین محمدنیا داود محمدنیا جو بایدن باراک اوباما حسن روحانی مذاکرات هسته ای ویدیو
طهمورث
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
58
342
پاسخ
و شما هم باز فرصت سوزی کردید. چقدر دلسوزان کشور در زمان کلینتون و اوباما و بایدن گفتند که بیایید مشکلات مان را با آمریکا کم بکنیم؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شما نمی دونی اوباما طبق قانون آمریکا دیگه نمی تواند رییس جمهور شود!
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اقای طهمورث دشمنی امریکابا ایران سرمسئله اسرائیل غاصب وکودک کش هست حتی تحریمها.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مگه حل نکردن؟ چرا زدن زیر برجام ؟ مگه بعد از جنگ ۱۲ روزه نگفتن که ۲۰ روز برای این جنگ تمرین کردن و همه چیز برنامه ریزی شده بود؟ یه عده اینقدر غرب پرستن که اگر خانواده شون رو تکه تکه کنن بازم زیر علم غربی ها سینه میزنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همون فرصت برجام و فتنه اسنپ بک کافی بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
67
319
پاسخ
اگه این موقعیت ها رو از دست نداده بودیم وضعیت مملکت این نبود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
و شما هم اگر کمی مغز در جمجه ات بود می فهمیدی که اینها اسمش موقعیت نیست ، بردگی هست !
پاسخ به ۰۹:۳۲
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
میشه تعریف خودتو از آزادگی و بردگی بگی . چرا بیشتر کشورهای دنیا روابطشوت با بقیه خوبه فقط ماییم که مخالف هستیم
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حتما معنی برده گی را نمی دانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اسنپ بک نشون داد برجام از اول نقشه بود کدوم موقعیت؟
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
38
116
پاسخ
و باز هم دوران طلایی محمود...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
185
51
پاسخ
آخه در آمریکا رییس جمهور کاره ای نیست و در سایه دیگران حکومت می کنند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
رییس جمهور کاره نیست پس چطور ترامپ پدر همه رو درآورده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چون ترامپ عروسک صهیونیست ها و نتانیاهو هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دقیقا رژیم آمریکا سرمیاه داری با رهبری موساده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
18
48
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد کمبزه وخیار میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
29
86
پاسخ
دموکراتها در آمریکا عوضیهای تاریخ هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
36
62
پاسخ
حرف های خنده دار برای افراد ناآگاه که هنوز نمیدونن سیاست های آمریکا ۶۰ ساله بر پایه موساد میچرخه و هرگز تغییری نکرده
معلم بازنشسته
|
Germany
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
31
165
پاسخ
هیچ کشوری بدون ارتباط با آمریکا به توسعه وآرامش دست نخواهدیافت چرا روسیه و چین روابط حسنه دارند ولی متاسفانه ما تبدیل به کارت بازی چین و روسیه بده بستان ها شده آیم
