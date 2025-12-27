نبض خبر
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
غلامحسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات پیشین ایران در آمریکا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هستهای فاش کرد: «جو بایدن به دفتر ایران در نیویورک آمد و گفت اوباما به زودی پرزیدنت میشود و من هم به کاخ سفید میروم. یک سری پیشنهادات مثبت داشت؛ گفت اگر بخواهید کار مثبتی انجام بدهید، ما هستیم. بابت موضوعی در داووس هم از دست تهران دلخور شده بود.» روایت محمدنیا را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر غلامحسین محمدنیا داود محمدنیا جو بایدن باراک اوباما حسن روحانی مذاکرات هسته ای ویدیو
و شما هم باز فرصت سوزی کردید. چقدر دلسوزان کشور در زمان کلینتون و اوباما و بایدن گفتند که بیایید مشکلات مان را با آمریکا کم بکنیم؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مجید| |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اگه این موقعیت ها رو از دست نداده بودیم وضعیت مملکت این نبود
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پاسخ به ۰۹:۳۲| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
رضا| |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
آخه در آمریکا رییس جمهور کاره ای نیست و در سایه دیگران حکومت می کنند .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حرف های خنده دار برای افراد ناآگاه که هنوز نمیدونن سیاست های آمریکا ۶۰ ساله بر پایه موساد میچرخه و هرگز تغییری نکرده