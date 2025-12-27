En
کد خبر:۱۳۴۸۱۴۴
نبض خبر

دفاع ژیلا صادقی از برخورد نیروهای امنیتی با معترضین

دفاع ژیلا صادقی از برخورد نیروهای امنیتی با معترضین در صداوسیما با اشاره به آتش زدن بانک‌ها و شکستن شیشه‌ها را ببینید
ژیلا صادقی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
222
40
پاسخ
آفرین به خانم صادقی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
17
168
پاسخ
ایشون ظاهرا شهروندی آمریکا را دارند
ناسناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
173
30
پاسخ
آفرین به این خانم
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
65
پاسخ
باید دید لیدرها کی هستند که باعث این هیجانها میشوند

لبته که با عوض کردن صورت مسله همواره میشه حق به خودمان بدهیم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
87
21
پاسخ
کاملا درست گفتند. با قانون شکنی در لباس اغتشاش باید جدی و سخت برخورد کرد، مگر اینکه اعتراض زبانی باشه که با زبان می شود مسئله را آرام کرد
