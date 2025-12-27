عکس: سفر سید عباس عراقچی به اصفهان

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در سفر دیپلماسی استانی خود به اصفهان، ضمن بازدید از کلیسای تاریخی وانک به عنوان نمادی از تنوع فرهنگی، در نشست‌های اقتصادی با فعالان بخش خصوصی و جلسه شورای تأمین استان حضور یافت و بر پیوند دیپلماسی با توسعه داخلی تأکید کرد.این سفر دو روزه با هدف تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی استان و پیوند دیپلماسی با مسائل اقتصادی و امنیتی داخلی برگزار شد