تعداد بازدید : 760
کد خبر:۱۳۴۸۱۴۰
2587 بازدید
نبض خبر

نوح جعلی بنزسوار شد!

یک جوان سی ساله اهل غنا که خود را «نوح جدید» معرفی می‌کند، با ادعای دریافت وحی الهی و پیش‌بینی وقوع طوفانی آخرالزمانی از 25 دسامبر، به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. این فرد که ایبو جیسوس نام دارد و خود را «ایبوه نوح» می‌نامد، در ویدئوهای متعدد مدعی شده که خداوند مأموریت پیامبر نوح را دوباره به او سپرده و از وی خواسته است تا برای نجات بشر از طوفانی جهانی اقدام به ساخت کشتی کند. طبق ادعای ایبو، بارش بی‌وقفه‌ای از 25 دسامبر آغاز خواهد شد و سه سال ادامه می‌یابد و زمین را زیر آب خواهد برد. با این حال، وقتی 25 دسامبر رسید و جهان زیر آب نرفت، مردم متوجه شدند که ایبو نوح با پول‌هایی که جمع کرده بود، یک مرسدس‌بنز لوکس خریده و حسابی کلاه سر پیروانش رفته است. در واکنش به این ماجرا، برخی از مردم محل ساخت کشتی «نجات‌دهنده» او را آتش زدند. خود ایبو با طنز گفته: «من گفتم 25 دسامبر، نگفتم کدام سال!» او ویدیویی منتشر کرد و گفت که خداوند زمان طوفان را به تعویق انداخته تا امکان ساخت کشتی‌های بیشتر فراهم شود، زیرا شمار متقاضیان نجات افزایش یافته است. ایبو از پیروان خود خواست که در خانه بمانند و تعطیلات کریسمس را سپری کنند تا ساخت کشتی‌ها تکمیل شود. او در ویدئویی که سوار بر خودروی مرسدس‌بنز لوکس است، در حالی که لباس نمادین خود را بر تن داشت و اعلام کرد: «سه هفته سکوت کردم، دعا کردم و مردم را به توبه فراخواندم. آنچه رخ خواهد داد، تقدیر الهی است.»
برچسب‌ها:
نبض خبر مدعی پیامبری کلاهبرداری پیامبر جعلی ویدیو
