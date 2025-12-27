تصاویر سقف شکافته یک هواپیما در پرواز داخلی

ویدیویی که به‌تازگی از یک پرواز داخلی به مقصد کیش منتشر شده، وضعیت عجیبی از داخل کابین هواپیما را نشان می‌دهد؛ جایی که سقف هواپیما دچار شکاف شده و حتی دسته صندلی نیز در شرایط نامناسبی قرار دارد. مسافران می‌گویند با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین برای بلیت، با چنین صحنه‌ای مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که بیشتر به یک پرواز فرسوده شباهت دارد تا سفری ایمن و استاندارد. این در حالی است که قیمت بلیت هواپیما طی ماه‌های اخیر بارها افزایش یافته، اما کیفیت خدمات و ایمنی پروازها نه‌تنها بهتر نشده، بلکه به‌گفته مسافران هر روز افت بیشتری پیدا می‌کند. انتشار این تصاویر، موجی از انتقادها را در فضای مجازی به‌دنبال داشته و بسیاری آن را نمادی از بی‌توجهی به حقوق مسافران می‌دانند. نکته قابل توجه اینکه با گذشت زمان از انتشار این ویدئو، شرکت هواپیمایی مربوطه تاکنون هیچ توضیح یا واکنشی درباره این اتفاق ارائه نکرده؛ سکوتی که بر ابهامات و نگرانی‌ها افزوده و این پرسش را پررنگ‌تر کرده است: وقتی بلیت‌ها هر روز گران‌تر می‌شوند، چرا کیفیت پروازها چنین سقوطی را تجربه می‌کند؟