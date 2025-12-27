نبض خبر
تصاویر سقف شکافته یک هواپیما در پرواز داخلی
ویدیویی که بهتازگی از یک پرواز داخلی به مقصد کیش منتشر شده، وضعیت عجیبی از داخل کابین هواپیما را نشان میدهد؛ جایی که سقف هواپیما دچار شکاف شده و حتی دسته صندلی نیز در شرایط نامناسبی قرار دارد. مسافران میگویند با وجود پرداخت هزینههای سنگین برای بلیت، با چنین صحنهای مواجه شدهاند؛ وضعیتی که بیشتر به یک پرواز فرسوده شباهت دارد تا سفری ایمن و استاندارد. این در حالی است که قیمت بلیت هواپیما طی ماههای اخیر بارها افزایش یافته، اما کیفیت خدمات و ایمنی پروازها نهتنها بهتر نشده، بلکه بهگفته مسافران هر روز افت بیشتری پیدا میکند. انتشار این تصاویر، موجی از انتقادها را در فضای مجازی بهدنبال داشته و بسیاری آن را نمادی از بیتوجهی به حقوق مسافران میدانند. نکته قابل توجه اینکه با گذشت زمان از انتشار این ویدئو، شرکت هواپیمایی مربوطه تاکنون هیچ توضیح یا واکنشی درباره این اتفاق ارائه نکرده؛ سکوتی که بر ابهامات و نگرانیها افزوده و این پرسش را پررنگتر کرده است: وقتی بلیتها هر روز گرانتر میشوند، چرا کیفیت پروازها چنین سقوطی را تجربه میکند؟
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر هواپیمای داخلی کیفیت پرواز ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
همچین گفتی سقف شکافتهی هواپیما که فکر کردم مردم داشتن از اونجا آسمون رو نگاه میکردن! :))))
این بنده خدا دفعه اولش هست ظاهرا سوار هواپیما شده.همه هواپیماها این قسمتشون شکاف داره و شما میتونی عایق سقف رو ببینی.ولی صندلی رو حق داره
اگر سود نداشت 22 شرکت ایرلاین تشکیل نمی شد تازه 19 تا دیگه تقاضا نمی دادند
هواپیمای فرسوده - صندلی تنگ و نا مناسب - پذیرای افتضاح - تاخیرات و تا ایمن بودن داره ، اما قیمت ها بر اساس بین الملل
ارز دولتی که میگیره - حقوق کمتر از بین الملل به خلبان و پرسنل میده- سوخت سوبسید دار میگیره - هواپیمای اسقاطی مفت میخره بعد همیشه میناله که قیمت ها باید افزایش پیدا کنه
هواپیمای فرسوده - صندلی تنگ و نا مناسب - پذیرای افتضاح - تاخیرات و تا ایمن بودن داره ، اما قیمت ها بر اساس بین الملل
ارز دولتی که میگیره - حقوق کمتر از بین الملل به خلبان و پرسنل میده- سوخت سوبسید دار میگیره - هواپیمای اسقاطی مفت میخره بعد همیشه میناله که قیمت ها باید افزایش پیدا کنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶