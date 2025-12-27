دلیل بازنشستگی زودهنگام سردار مرتضی طلایی

مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ و عضو سابق شورای شهر درباره دلیل بازنشستگی زودهنگام خود گفت که به او دستور داده بودند دیش‌های ماهواره را جمع‌آوری کند اما چون این کار را انجام نداد، بازنشسته شد؛ روایتی صریح که پرده از یکی از تصمیم‌های جنجالی آن دوره برمی‌دارد.