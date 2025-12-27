En
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۸
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۸
8526 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

دلیل بازنشستگی زودهنگام سردار مرتضی طلایی

مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ و عضو سابق شورای شهر درباره دلیل بازنشستگی زودهنگام خود گفت که به او دستور داده بودند دیش‌های ماهواره را جمع‌آوری کند اما چون این کار را انجام نداد، بازنشسته شد؛ روایتی صریح که پرده از یکی از تصمیم‌های جنجالی آن دوره برمی‌دارد.
مرتضی طلایی احمدرضا رادان دیش ماهواره
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
24
پاسخ
البته همچنان دیش های ماهواره بر پشت بام ها حضور دارند و بازنشستگی خاصی هم رخ نداده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
36
پاسخ
ایشان کی از کانادا برگشتند ؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
28
پاسخ
درجه کامل با حقوق بالا گرفته بعد تشریف بردن شورای شهرو حقوق دو گانه گرفتند حالا میگه مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
27
پاسخ
ایشون کانادا نبودند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
14
پاسخ
اگر حرف نگفته ای داری کامل بگو ناقص گفتن چیزی را ثابت نمیکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
13
پاسخ
بازنشستگي زود هنگام؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
5
پاسخ
چون سخت مریض و خانه نشین بودم یکی برایم ماهواره آورد نصب کرد اما من هر ۳ ماه یک ساعت هم از آن استفاده نمی کنم الان دیگه فضای مجازی جای رادیو تلوزیون ماهواره را گرفته کسی به اهمیت نمی دهد جمع آوری دیش هم یک تحریک مردم بیش نیست افکار افراطیون و کاسه داغتر از اش تا هست
