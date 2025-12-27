نبض خبر
دلیل بازنشستگی زودهنگام سردار مرتضی طلایی
مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ و عضو سابق شورای شهر درباره دلیل بازنشستگی زودهنگام خود گفت که به او دستور داده بودند دیشهای ماهواره را جمعآوری کند اما چون این کار را انجام نداد، بازنشسته شد؛ روایتی صریح که پرده از یکی از تصمیمهای جنجالی آن دوره برمیدارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مرتضی طلایی احمدرضا رادان دیش ماهواره ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
البته همچنان دیش های ماهواره بر پشت بام ها حضور دارند و بازنشستگی خاصی هم رخ نداده است
درجه کامل با حقوق بالا گرفته بعد تشریف بردن شورای شهرو حقوق دو گانه گرفتند حالا میگه مردم
چون سخت مریض و خانه نشین بودم یکی برایم ماهواره آورد نصب کرد اما من هر ۳ ماه یک ساعت هم از آن استفاده نمی کنم الان دیگه فضای مجازی جای رادیو تلوزیون ماهواره را گرفته کسی به اهمیت نمی دهد جمع آوری دیش هم یک تحریک مردم بیش نیست افکار افراطیون و کاسه داغتر از اش تا هست