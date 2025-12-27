بیرانوند در بین بهترین‌های جام جهانی قرار گرفت ویدیویی از هشت مورد از بهترین سیوهای تاریخ جام جهانی به انتخاب فیفا که...

ابراز ارادت کریم باقری به معین و امیر تتلو کریم باقری درباره خواننده مورد علاقه‌اش به‌طور ویژه از معین نام برد و...

حرکت خطرناک زنوزی روی آنتن زنده صداوسیما محمدرضا زنوزی مالک باشگاه «تراکتور تبریز» روی آنتن زنده صداوسیما سعی کرد...

خلاصه بازی مس رفسنجان 0 - پرسپولیس 1 تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پرسپولیس در چارچوب هفته 15رقابت های لیگ...

دیوید بکام برای کریسمس اره برقی دست گرفت ویکتوریا بکام، همسر دیوید بکام فوتبالیست مشهور بازنشسته و صاحب باشگاه...

اطلاعات ورزشی شرکت‌کننده زن صداوسیما سوژه شد سری جدید برنامه مسابقه‌محور ماندنی‌ها از شنبه 22 آذر ماه هر شب از شنبه...

جلسه جالب تاج با روحانیون درباره جام جهانی آمریکا جزئیات جلسه جالب تاج با روحانیون درباره جام جهانی آمریکا را می‌بینید.

چرا تیم ملی محبوبیت سابق را ندارد؟ علی لطیفی بیان کرد پس از اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باور مردم این...

درون رختکن استقلال پس از پیروزی مقابل المحرق حال و هوای رختکن تیم استقلال پس از پیروزی دلچسب مقابل المحرق بحرین و...

خلاصه بازی المحرق 0 - استقلال 3 تیم‌های فوتبال المحرق و استقلال در چارچوب رقابت های لسیگ قهرمانان آسیا...

دستبند خاص کریم باقری که به کسی نمی‌دهد تصاویر دستبند خاص کریم باقری که به کسی نمی‌دهد و روایت این پیشکسوت...

سنگ تمام جواد خیابانی برای علیرضا دبیر جواد خیابانی که به فدراسیون کشتی رفته بود برای علیرضا دبیر سنگ تمام...

استوری پربیننده بیرانوند برای تراکتور را ببینید علیرضا بیرانوند با گذاشتن چند استوری در صفحه شخصی‌اش علاقه خود به تیم...

حمل مشعل المپیک توسط جکی چان جکی چان، بازیگر و ورزشکار مشهور، مشعل المپیک را از میان ویرانه‌های پمپئی...

مقاومت اینفانتینو مقابل حذف تیم فوتبال ایران و جایگزینی ایتالیا! سخنگوی فدراسیون افشا کرد حذف تیم ملی به دلیل اوضاع داخلی کشور و جایگزینی...

درگیری شدید فردوسی‌پور و محمود فکری را ببینید ویدیویی از درگیری لفظی شدید عادل فردوسی‌پور با محمود فکری بعد از کتک زدن...