سوت
حرکت خطرناک زنوزی روی آنتن زنده صداوسیما
محمدرضا زنوزی مالک باشگاه «تراکتور تبریز» روی آنتن زنده صداوسیما سعی کرد مسئله تراکتور را قومی کند که تاکتیک بسیار خطرناکی است و باید نهادهای مسئول متوجه این رفتارهای زنوزی باشند. زنوزی همچنین روی آنتن بغض کرد که معلوم نیست این بغض واقعی بوده یا برای تحت فشار گذاشتن فدراسیون فوتبال در جهت بخشش مجازاتهای تعیین شده برای تراکتور بوده است. این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:سوت محمدرضا زنوزی تراکتور ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۳
گوش اینوبگیرید، تابیشترازاین برای فوتبال کشورمسأله درست نکرده بندازینش بیرون.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
زنوزی با امنیت ملی ایران بازی میکند. او یک عامل است، او را سرجایش بنشانید.
زنوزی دانسته یا ندانسته داره برای پانترکها کار می کنه . در ضمن پولهای عجیب و غریبی که در این باشگاه خرج می شود هم مشکوک است . گویی دستهایی تلاش دارند برای استفاده از این تیم جهت دعواهای قومیتی ، این باشگاه را با پولهای نجومی بالا نگه دارند تا دعواها برجسته تر شود .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
امثال زنوزی دارند در زمین دشمنان ایران و تجزیه طلبان بازی میکنند و اگر جلوی رفتارهای او گرفته نشود در آینده هزینههای زیادی برای کشور درست میکند مگر الان قومیت های ایران با هم چه مشکلی دارند بسیاری از اقوام مختلف با هم حتی ازدواج کرده اند نباید شعارهای چند نفر جاهل در سکوهای ورزشگاه را به حساب اقوام گذاشت.
پاسخ ها
آراز| |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶