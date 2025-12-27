En
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۷
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۷
10553 بازدید
نظرات: ۳۳
سوت

حرکت خطرناک زنوزی روی آنتن زنده صداوسیما

محمدرضا زنوزی مالک باشگاه «تراکتور تبریز» روی آنتن زنده صداوسیما سعی کرد مسئله تراکتور را قومی کند که تاکتیک بسیار خطرناکی است و باید نهادهای مسئول متوجه این رفتارهای زنوزی باشند. زنوزی همچنین روی آنتن بغض کرد که معلوم نیست این بغض واقعی بوده یا برای تحت فشار گذاشتن فدراسیون فوتبال در جهت بخشش مجازات‌های تعیین شده برای تراکتور بوده است. این لحظات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سوت محمدرضا زنوزی تراکتور ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۳
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
57
74
پاسخ
گوش اینوبگیرید، تابیشترازاین برای فوتبال کشورمسأله درست نکرده بندازینش بیرون.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مساله رو اونهایی درست می کنند که تماشاگرانشان در ورزشگاه فحاشی ناموسی به دروازه بان و سایر تیم ها و نیز به قومیت ها می کنند و واکنشی از مسئولان باشگاهها، رسانه ها و دیگران دیده نمی شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
این حرکات مرموز تیم پیروزی و طرفداران اونها عاقبت فوتبال ایران رو به تعلیق می کشاند! بماند به یادگار!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
58
75
پاسخ
زنوزی با امنیت ملی ایران بازی میکند. او یک عامل است، او را سرجایش بنشانید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
53
71
پاسخ
زنوزی دانسته یا ندانسته داره برای پانترکها کار می کنه . در ضمن پولهای عجیب و غریبی که در این باشگاه خرج می شود هم مشکوک است . گویی دستهایی تلاش دارند برای استفاده از این تیم جهت دعواهای قومیتی ، این باشگاه را با پولهای نجومی بالا نگه دارند تا دعواها برجسته تر شود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ملت شریف آذربایجان را پانترک اسم نذار خجالت بکشید از تفرقه افکنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
لطفا برچسب نزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فعلا که با ثروت بادآورده داره پول در میاره و جالبه که به جای پرداخت مالیات درامدهاش داره پولپاشی تو فوتبال میکنه و این پول پاشی رو جای مالیات نداده دارن ازش قبول میکنن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
53
66
پاسخ
امثال زنوزی دارند در زمین دشمنان ایران و تجزیه طلبان بازی می‌کنند و اگر جلوی رفتارهای او گرفته نشود در آینده هزینه‌های زیادی برای کشور درست می‌کند مگر الان قومیت های ایران با هم چه مشکلی دارند بسیاری از اقوام مختلف با هم حتی ازدواج کرده اند نباید شعارهای چند نفر جاهل در سکوهای ورزشگاه را به حساب اقوام گذاشت.
پاسخ ها
آراز
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ازدواج کردن؟اون کسی که با قوم ونژادغیرخودش ازدواج کرده چه ربطی به حق خوری ونژادپرستی فارسها داره،،تار می زنوزی می ارزه به هزاران تن امثال شما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فعلا که با ثروت بادآورده داره پول در میاره و جالبه که به جای پرداخت مالیات درامدهاش داره پول پاشی تو فوتبال میکنه و این پول پاشی رو جای مالیات نداده دارن ازش قبول میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
38
35
پاسخ
مساوی گریه نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
32
37
پاسخ
اینم راهش را باد گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
21
60
پاسخ
لعنت به فوتبال و زنده باد اذربایجان!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
49
43
پاسخ
پان ترکیسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
54
48
پاسخ
زنده باد زنوزی مرگ بر مافیای فوتبال ...
ترک ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
47
65
پاسخ
بعنوان یه ترک خواهشمندم هواداران تراکتور از همه استادیومها محروم شوند،کجای حهان در استادیومهاشون به مام میهن توهین و بی حرمتی میشه،جانم ایران
