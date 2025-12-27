۰۶/دی/۱۴۰۴
Saturday 27 December 2025
۲۲:۵۰
ویدئو
یادداشت
فیلم
طبیعت و جغرافیا
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۶
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
27 December 2025
کویر ایران تبدیل به دریا شد!
آبگیری پهنههای کویر شرقی بهاباد بر اثر بارشهای اخیر را ببینید.
نبض خبر
بارش شدید باران
کویر
ویدیو
ناشناس
|
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
17
پاسخ
خداراشکر
ناشناس
|
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
19
پاسخ
خدای مهربان خدای مهربان ایران زمین به کشورم جان دوباره ببخش..
ویدیوهای مرتبط
کویر ایران تبدیل به دریا شد!
آبگیری پهنههای کویر شرقی بهاباد بر اثر بارشهای اخیر را ببینید.
لحظات شکار یک مارمولک توسط افعی شاخدار
نبرد مرگبار در دل کویر؛ افعی شاخدار با حرکت برقآسا مارمولک را در آغوش...
لحظات حمله روباه به یک زن
روباه ذاتاً حیوان فراری از انسانهاست اما هیچ تضمینی نیست و روباه گزیدگی...
شکار موش توسط روباه در قلب تهران را ببینید
روباههایی که این روزها گاه و بیگاه در تهران مشاهده میشوند، در حال...
تصاویر بزرگ ترین آدمبرفی در هاربین چین
ویدیوی تایملپس، روند ۱۰روزه ساخت یک آدمبرفی غولپیکر را در شهر هاربین...
تصاویر پرواز تماشایی دو هما در اولین روز زمستان
دو بهله همای نابالغ در آسمان پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظتشده پرور...
برف بازی بامزه پیرمرد اصفهانی سوژه شد
تصاویر ثبت شده از یک بالکن و برف بازی بامزه پیرمرد اصفهانی سوژه شد
تصاویر تماشایی از سفیدپوش شدن کویر مصر با برف
بارش سنگین برف باعث سفیدپوش شدن کویر مصر شد. این پدیده نادر را میبینید.
تصاویر تماشایی اصفهان برفی با معین!
تصاویر تماشایی اصفهان برفی که برای سالها دیده نشده را با معین تماشا کنید.
روباههای ایرانی که ستاره فضای مجازی شدهاند
در سرمای شدید و شب برفی، دو روباه برای رهایی از سرما به یک خانه پناه...
این تصاویر از جزیره هرمز خنده ندارد، گریه دارد!
تصاویر جاری شدن خاک سرخ جزیره هرمز به دل دریا بر اثر بارش شدید باران در...
ویدیوی بامزه از سر کار گذاشتن کروکودیلها
ویدیویی دیدنی از سرکار گذاشتن کروکودیلها در شبکههای اجتماعی پربازدید شد.
پدیده خیرهکننده «آبشار آتشین» یوسمیتی را ببینید
هر سال در اواخر زمستان، پدیدهای خیرهکننده در پارک ملی یوسمیتی در...
ویدیوی زن انگلیسی از سفر به ایران
ویدیویی از نگاه متفاوت یک زن انگلیسی از سفر به ایران و آنچه توجهش را جلب...
نبرد جسورانه سگ خانگی با پلنگ را ببینید
دوربینهای مداربسته در ایالت ماهاراشترا هند لحظهای جسورانه را ثبت...
تصاویر شگفت انگیز رودهای خروشان از کوههای کرمان
تصاویر رودهای خروشان از کوههای کرمان وضعیت مسیر کهنوج به بندرعباس در...
تصاویر ذوق دیدنی پیرمرد یزدی پس از بارش برف
تصاویری از ذوق دیدنی یک پیرمرد یزدی پس از بارش برف که در فضای مجازی...
لحظه برخورد صاعقه عظیم در منطقه آزاد انزلی
لحظه برخورد صاعقه عظیم به منطقه آزاد انزلی را در این ویدیو میبینید
تصاویر شگفتانگیز جاری شدن رودخانه سزار لرستان
بارندگیهای شدید در لرستان طی روزهای گذشته باعث جاری شدن سیلاب و طغیان...
تصاویر محسورکننده از یک نهنگ گوژپشت
تصاویر خیره کننده از یک نهنگ گوژپشت در فضای مجازی پربازدید شد.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر