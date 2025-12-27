کویر ایران تبدیل به دریا شد!

آب‌گیری پهنه‌های کویر شرقی بهاباد بر اثر بارش‌های اخیر را ببینید.

روباه ذاتاً حیوان فراری از انسان‌هاست اما هیچ تضمینی نیست و روباه گزیدگی...

روباه‌هایی که این روزها گاه و بی‌گاه در تهران مشاهده می‌شوند، در حال...

ویدیوی تایم‌لپس، روند ۱۰روزه ساخت یک آدم‌برفی غول‌پیکر را در شهر هاربین...

دو بهله همای نابالغ در آسمان پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور...

تصاویر ثبت شده از یک بالکن و برف بازی بامزه پیرمرد اصفهانی سوژه شد

در سرمای شدید و شب برفی، دو روباه برای رهایی از سرما به یک خانه پناه...