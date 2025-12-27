En
تعداد بازدید : 2766
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۶
6295 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

کویر ایران تبدیل به دریا شد!

آب‌گیری پهنه‌های کویر شرقی بهاباد بر اثر بارش‌های اخیر را ببینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بارش شدید باران کویر ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
17
پاسخ
خداراشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
19
پاسخ
خدای مهربان خدای مهربان ایران زمین به کشورم جان دوباره ببخش..
