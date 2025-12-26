محمدرضا زنوزی مطلق در تلویزیون در واکنش به کمک پزشکیان و پسر پزشکیان به تیم تراکتور گفت که در چندین برنامه این را از من پرسیدند اما من هیچ‌وقت نگفتم زمانی که پسر وزیر ورزش وقت، آقای سلطانی‌فر، در رستوران می‌نشست و برای شما طراحی جام می‌کرد و لیگ را مهندسی می‌کرد، الان کجاست؟ ادعاهای زنوزی را می‌بینید و می‌شموید.