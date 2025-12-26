سوت
زنوزی: پسر وزیر ورزش برای قهرمانی پرسپولیس لیگ را مهندسی میکرد
محمدرضا زنوزی مطلق در تلویزیون در واکنش به کمک پزشکیان و پسر پزشکیان به تیم تراکتور گفت که در چندین برنامه این را از من پرسیدند اما من هیچوقت نگفتم زمانی که پسر وزیر ورزش وقت، آقای سلطانیفر، در رستوران مینشست و برای شما طراحی جام میکرد و لیگ را مهندسی میکرد، الان کجاست؟ ادعاهای زنوزی را میبینید و میشموید.
همون موقع با مدرک از طریق قوه قضائیه شکایت می کردی؟ چرا نکردی؟ چون که مدرکی نداشتی😎 سلطان فرافکنی و مستندسازی های دروغ هستید جناب زنوزی و اینم از اردوغان یاد گرفتی
پاسخ ها
رضا اهوازی| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ما یه عمر همینو فریاد زدیم کسی گوش نکرد
حتی ضرر سنگین ویلتموس هم بخاطر فراری دادن کیروش که با پرسپولیس به مشکل برخورده بود زیر سر سلطانی فرد بود و تاج ویترین بود
برش پسر وزیر ورزش بیشتره یا پزشکیان ؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
میلان| |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دو قطبی سازی تراکتور - پرسپولیس در حالیکه در هیچ موردی این دو باشگاه قابل مقایسه نیستند و علم کردن یک شبه تراکتور جلوی پرسپولیس ، بیشتر شبیه یک توطئه است تا یک موضوع صرفا ورزشی .
دوقطبی جعلی تراکتور ـ پرسپولیس ، از خارج از کشور ایجاد شده و مدیریت می شود .
افشین پیروانی که تو متن ماجراها بود خودش گفته ما فقط برخی قهرمانی ها رو خودمون آوردیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چطور حمایت می کنه وقتی هیچ پنالتی ای برای تراکتور گرفته نمیشه.
داوری ها همه اش بر علیه تراکتور هست.
نمونه فعلی اش همین تیم ملوان که سال قبل رسما وزیر ورزش بدون دلیل و فقط برای دادن گوشی دست تاج وارد ماجرا شد تو همین دو بازی با استقلال و آلومینیوم اراک دو پنالتی رو داوران علیه ملوان نگرفتن مهندسی لیگ یعنی همین، وقتی زنوزی از فساد حرف می زن واقعا وجود داره همه دارند می بینند