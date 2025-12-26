En
تعداد بازدید : 2508
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۴
کد خبر:۱۳۴۸۱۲۴
9222 بازدید
نظرات: ۳۰
سوت

زنوزی: پسر وزیر ورزش برای قهرمانی پرسپولیس لیگ را مهندسی می‌کرد

محمدرضا زنوزی مطلق در تلویزیون در واکنش به کمک پزشکیان و پسر پزشکیان به تیم تراکتور گفت که در چندین برنامه این را از من پرسیدند اما من هیچ‌وقت نگفتم زمانی که پسر وزیر ورزش وقت، آقای سلطانی‌فر، در رستوران می‌نشست و برای شما طراحی جام می‌کرد و لیگ را مهندسی می‌کرد، الان کجاست؟ ادعاهای زنوزی را می‌بینید و می‌شموید.
برچسب‌ها:
سوت محمدرضا زنوزی پرسپولیس تراکتور مسعود سلطانی فر ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳۰
آرمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
37
35
پاسخ
همون موقع با مدرک از طریق قوه قضائیه شکایت می کردی؟ چرا نکردی؟ چون که مدرکی نداشتی😎 سلطان فرافکنی و مستندسازی های دروغ هستید جناب زنوزی و اینم از اردوغان یاد گرفتی
پاسخ ها
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خدا رو شکر پرده قهرمانی های کثیف فرو ریخت
ما یه عمر همینو فریاد زدیم کسی گوش نکرد
حتی ضرر سنگین ویلتموس هم بخاطر فراری دادن کی‌روش که با پرسپولیس به مشکل برخورده بود زیر سر سلطانی فرد بود و تاج ویترین بود
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
24
27
پاسخ
برش پسر وزیر ورزش بیشتره یا پزشکیان ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
آیا رتبه دوم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا هم با کمک پزشکیان است؟
میلان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بچه آن دیگه زیاد سخت نگیر زنوزی پارسال پسر پزشکیان مهندسی میکردن امسال هم پسر وزیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
32
30
پاسخ
دو قطبی سازی تراکتور - پرسپولیس در حالیکه در هیچ موردی این دو باشگاه قابل مقایسه نیستند و علم کردن یک شبه تراکتور جلوی پرسپولیس ، بیشتر شبیه یک توطئه است تا یک موضوع صرفا ورزشی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
21
19
پاسخ
دوقطبی جعلی تراکتور ـ پرسپولیس ، از خارج از کشور ایجاد شده و مدیریت می شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
18
31
پاسخ
افشین پیروانی که تو متن ماجراها بود خودش گفته ما فقط برخی قهرمانی ها رو خودمون آوردیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
کی وکجاگفت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
19
31
پاسخ
چطور حمایت می کنه وقتی هیچ پنالتی ای برای تراکتور گرفته نمیشه.
داوری ها همه اش بر علیه تراکتور هست.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
24
38
پاسخ
خوب داره پته لنگیارو میریزه رو آب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
25
16
پاسخ
باید این طرف رو محروم کنن مادام العمر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
10
24
پاسخ
نمونه فعلی اش همین تیم ملوان که سال قبل رسما وزیر ورزش بدون دلیل و فقط برای دادن گوشی دست تاج وارد ماجرا شد تو همین دو بازی با استقلال و آلومینیوم اراک دو پنالتی رو داوران علیه ملوان نگرفتن مهندسی لیگ یعنی همین، وقتی زنوزی از فساد حرف می زن واقعا وجود داره همه دارند می بینند
جبار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
41
21
پاسخ
بدجوری میسوزه پس بسوز که آتشنشانی‌هم‌نتونه خاموشت‌کنه.....یکسال‌باکمک‌رییس‌جمهورقهرمان‌شدی‌فکرکردی‌خودت‌تونستی‌قهرمان‌بشی.....😭😭😭😭😭😭😭
ویدیوهای مرتبط
