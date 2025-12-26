بهمن حسین‌پور، دیپلمات باسابقه کشور به یکی از پرسش‌های جالب توجه پاسخ داد: سطح واقعی تسلط رؤسای جمهور ایران به زبان انگلیسی چقدر است؟ آیا آن‌ها توانایی گفتگوی روان و کامل را دارند یا مهارت زبانی‌شان صرفاً محدود به عبارات و مکالمات مورد نیاز در فضای دیپلماتیک است؟