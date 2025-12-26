En
نبض خبر

کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟

بهمن حسین‌پور، دیپلمات باسابقه کشور به یکی از پرسش‌های جالب توجه پاسخ داد: سطح واقعی تسلط رؤسای جمهور ایران به زبان انگلیسی چقدر است؟ آیا آن‌ها توانایی گفتگوی روان و کامل را دارند یا مهارت زبانی‌شان صرفاً محدود به عبارات و مکالمات مورد نیاز در فضای دیپلماتیک است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳۹
انتشار یافته: ۴۱
مهدی نجفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
16
166
پاسخ
تو از کدوم حوزه علمیه آمدی؟؟؟؟ که تسبیح میچرخونی؟؟؟؟؟ مگه دیپلمات باید تسبیح دستش باشه؟؟؟؟؟ مملکت که همه چیزش قاطی شده اینه ها......بقول فیلم دلداده مرحوم شکیبایی میگفت... نمیدونم شیخ های ما دیپلمات شدن ؟؟؟ یا دیپلمات های ما شیخ شدن؟؟؟؟
م ط
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
96
29
پاسخ
آیا روسای جمهور کشورهای دیگر دارند تسلط به زبان انگلیسی
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بله،نسلط دارند .....یک سرچ روی بوتوب بکن..اینترنتت که ماشالاه فیلتر هم نیست که مشکل داشته باشی...بزن ببین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اونایی که ادعا دارند بله
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
78
63
پاسخ
پس چطور روحانی تو برجام فرق لغو وتعلیق نمیدونست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مثلا روحانی مدرک دکتری شو از انگلستان هم گرفته.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دولت وان دیقه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
86
پاسخ
به قول معجزه هزاره سوم وزبان شناس شهیر همان که میدانیم ومیدانید"وان دقیقیه!!"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
166
45
پاسخ
بهترین رئیس جمهور در دنیا از اول تا آخر فقط پزشکیان و تمام
پاسخ ها
سهراب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
توی یک ونیم سال گذشته پزشکیان ایران را گلستان سوخته کرد!!!!!
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چراباهرکس که مخالفیم تمام مشکلات راگردن اون میندازیم.کدام زمین آباد.کدام گلستان.یکمی ازاونارابگیدبعدحرفی بزنیم
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
91
61
پاسخ
درک مطلب روحانی به زبان انگلیسی بالا بود که برجام را کردن تو پاچه کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
81
پاسخ
جالبه کسی نمی دونه رییس جمهور کشورش چه زبونی بلده. یا اصلا زبونی بلده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
114
15
پاسخ
احمدی نژاد و رییسی و روحانی تسلط کامل به زبان انگلیسی داشتند
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
:)))))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
احمدی نژاد ؟؟؟؟؟؟ رئیسی ؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
رئیسی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
12
101
پاسخ
هیچ کدام اصلا درکی هم از غرب ندارند چه برسد به گفتگو مسلط
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
39
54
پاسخ
خوب خدا رو شکر... همه مشکلات ما حل شد.ما فقط یه مشکل داشتیم اونم مشکل زبان رئیس جمهور هامون بود..که اون هم به لطف آقای روحانی و پزشکیان حل شد..آقای روحانی که خوب انگلیسی متوجه می شودن و با همون تسلط متن برجام و خوندن..........آقا پزشکیان هم انگلیسی رو خوب بلدن حرف بزن،دیگه چی می‌خوایم ما از خدا....آنقدر ناشکر نباشیم اصل کار همین بود که دوتا از رئیس جمهور های ما کار رو در اوردن
