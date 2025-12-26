نبض خبر
کدام رئیس جمهور ایران میتواند انگلیسی صحبت کند؟
بهمن حسینپور، دیپلمات باسابقه کشور به یکی از پرسشهای جالب توجه پاسخ داد: سطح واقعی تسلط رؤسای جمهور ایران به زبان انگلیسی چقدر است؟ آیا آنها توانایی گفتگوی روان و کامل را دارند یا مهارت زبانیشان صرفاً محدود به عبارات و مکالمات مورد نیاز در فضای دیپلماتیک است؟
تو از کدوم حوزه علمیه آمدی؟؟؟؟ که تسبیح میچرخونی؟؟؟؟؟ مگه دیپلمات باید تسبیح دستش باشه؟؟؟؟؟ مملکت که همه چیزش قاطی شده اینه ها......بقول فیلم دلداده مرحوم شکیبایی میگفت... نمیدونم شیخ های ما دیپلمات شدن ؟؟؟ یا دیپلمات های ما شیخ شدن؟؟؟؟
آیا روسای جمهور کشورهای دیگر دارند تسلط به زبان انگلیسی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پس چطور روحانی تو برجام فرق لغو وتعلیق نمیدونست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
به قول معجزه هزاره سوم وزبان شناس شهیر همان که میدانیم ومیدانید"وان دقیقیه!!"
بهترین رئیس جمهور در دنیا از اول تا آخر فقط پزشکیان و تمام
پاسخ ها
سهراب| |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
م| |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
درک مطلب روحانی به زبان انگلیسی بالا بود که برجام را کردن تو پاچه کشور
جالبه کسی نمی دونه رییس جمهور کشورش چه زبونی بلده. یا اصلا زبونی بلده.
احمدی نژاد و رییسی و روحانی تسلط کامل به زبان انگلیسی داشتند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ناشناس| |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خوب خدا رو شکر... همه مشکلات ما حل شد.ما فقط یه مشکل داشتیم اونم مشکل زبان رئیس جمهور هامون بود..که اون هم به لطف آقای روحانی و پزشکیان حل شد..آقای روحانی که خوب انگلیسی متوجه می شودن و با همون تسلط متن برجام و خوندن..........آقا پزشکیان هم انگلیسی رو خوب بلدن حرف بزن،دیگه چی میخوایم ما از خدا....آنقدر ناشکر نباشیم اصل کار همین بود که دوتا از رئیس جمهور های ما کار رو در اوردن