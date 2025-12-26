میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۸۱۰۹
بازدید: ۵۳۳۸

عکس: حال و هوای شب کریسمس - تهران

طبق تقویم مذهبی ارامنه ایران، سالروز تولد عیسی مسیح در روز ۶ ژانویه جشن گرفته می‌شود اما همزمان با برگزاری روز کریسمس در ۲۵ دسامبر، برخی فروشگاه‌ها درتهران از چند روز پیش از این تاریخ به فروش کاج و برخی نمادها و مجسمه‌ها اقدام می‌کنند. خیابان میرزای شیرازی به علت نزدیکی به کلیسای «سرکیس» مقدس که یکی از معروف‌ترین کلیساهای کشور است، حال و هوای کریسمس را به خود گرفته است. داخل مغازه‌های این راسته به خصوص در این ایام پر است از تزئینات رنگی کریسمس و لوازم جشن‌های میلاد مسیح و کنار پیاده‌روهایش نیز درخت‌های کاج مصنوعی را برای فروش در کنار یکدیگر چیده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری ۲۵ دسامبر تولد عیسی مسیح کریسمس
اخبار مرتبط

پوستر کریسمسی استقلال برای بازی با گل‌گهر

عکس کریسمسی همسر سابق شهاب حسینی در لس‌آنجلس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.