عکس: حال و هوای شب کریسمس - تهران

طبق تقویم مذهبی ارامنه ایران، سالروز تولد عیسی مسیح در روز ۶ ژانویه جشن گرفته می‌شود اما همزمان با برگزاری روز کریسمس در ۲۵ دسامبر، برخی فروشگاه‌ها درتهران از چند روز پیش از این تاریخ به فروش کاج و برخی نمادها و مجسمه‌ها اقدام می‌کنند. خیابان میرزای شیرازی به علت نزدیکی به کلیسای «سرکیس» مقدس که یکی از معروف‌ترین کلیساهای کشور است، حال و هوای کریسمس را به خود گرفته است. داخل مغازه‌های این راسته به خصوص در این ایام پر است از تزئینات رنگی کریسمس و لوازم جشن‌های میلاد مسیح و کنار پیاده‌روهایش نیز درخت‌های کاج مصنوعی را برای فروش در کنار یکدیگر چیده‌اند.