تعداد بازدید : 730
کد خبر:۱۳۴۸۱۰۶
کد خبر:۱۳۴۸۱۰۶
3694 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

بمب اتم هزینه‌های بسیار دردناکی می‌تواند برای ما داشته باشد

غلامرضا حداد، استاد روابط بین‌الملل گفت: کسی که می‌گوید «از این بدتر که نمی‌شود پس بمب هسته‌ای بسازیم» اساسا درکی از اخلاق و مسئولیت ندارد. این ماجرا هزینه‌های بسیار دردناکی می‌تواند برای ما داشته باشد.
برچسب‌ها:
نبض خبر غلامرضا حداد بازدارندگی اتمی بمب اتم ایران تبعات ویدیو
با یک یا دو بمب اتمی مشکل ایران حل نمی‌شود
روایت تلویزیون چین از بمب اتم ایرانی
مجری انگلیسی: چرا ایران نباید حق نگرانی از بمب اتم شما را داشته باشد؟!
خروج از NPT یعنی ساخت بمب؛ بمب اتم بازدارندگی ندارد
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!
مردم تقاضای ساخت بمب اتم دارند!
توصیه چهره نزدیک به جلیلی به ساخت بمب اتم
کدام فقها به حرمت سلاح هسته ای قائل هستند؟
رونمایی بایدن و یون از طرح بازدارندگی هسته ای
ایران این گونه می‌تواند 10 بمب اتم بسازد!
استاد روابط بین‌الملل: فعلاً به سه دلیل نمی‌توانیم بمب اتمی تولید کنیم!
مرد اول اقتصاد کابینه سیزدهم / همدلی با مردم در شرایط سخت / کرونا و تبعیض طبقاتی
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ساخت بمب اتم پس از حمله آمریکا به ایران!
هشدار مقام سابق اطلاعاتی ایران: تنها توان هسته‌ای بازدارنده است
ایران به 30 بمب اتم و 10 تست برای بازدارندگی اتمی نیاز دارد!
اتمام حجت رهبر انقلاب: بمب اتم نداریم و نخواهیم داشت / مذاکره با آمریکا بی‌فایده است
اسرائیل برای ساخت بمب اتم به ایران انگیزه بیشتری داد!
سلاح هسته‌ای دیگر برای ما بازدارندگی ایجاد نمی‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
10
9
پاسخ
ایشون غرب‌گدا هست کمی صبر امریکا آخرای راهش هست و افول نزدیک است و در نهایت مدیریت ایرانی جهان را نجات خواهد داد دست کم گرفتی ایران بزرگ رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
9
10
پاسخ
ساخت سلاح هسته ای هیچ هزینه ای برای کشور نداره و باعث تضمین امنیت من و شماست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
6
پاسخ
ایشان چطور استاد دانشگاه تهران شده؟ تحصیلاتش کجا بوده؟ با کدا مسئول فامیل بوده؟
