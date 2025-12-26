نبض خبر
بمب اتم هزینههای بسیار دردناکی میتواند برای ما داشته باشد
غلامرضا حداد، استاد روابط بینالملل گفت: کسی که میگوید «از این بدتر که نمیشود پس بمب هستهای بسازیم» اساسا درکی از اخلاق و مسئولیت ندارد. این ماجرا هزینههای بسیار دردناکی میتواند برای ما داشته باشد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر غلامرضا حداد بازدارندگی اتمی بمب اتم ایران تبعات ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ایشون غربگدا هست کمی صبر امریکا آخرای راهش هست و افول نزدیک است و در نهایت مدیریت ایرانی جهان را نجات خواهد داد دست کم گرفتی ایران بزرگ رو
ساخت سلاح هسته ای هیچ هزینه ای برای کشور نداره و باعث تضمین امنیت من و شماست.