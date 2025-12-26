دیوید بکام برای کریسمس اره برقی دست گرفت

ویکتوریا بکام، همسر دیوید بکام فوتبالیست مشهور بازنشسته و صاحب باشگاه فوتبال «اینتر میامی» ویدیویی از زحمات او برای بر پا کردن درخت کریسمس را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. در این ویدیو دیده می‌شود که این ابَرستاره، اره برقی به دست گرفته و تنه درخت را صاف می‌کند، آن را سر پا می‌کند و چراغ‌های تزئینی را به آن می‌آویزد. ویکتوریا در توضیح این ویدیو، سِر دیوید را به «کلارک گریسولد»، شخصیت اصلی فیلم کمدی «تعطیلات» تشبیه کرد که با عشق افراطی به کریسمس و زیاده‌روی در تزئین درخت، صحنه‌های خنده‌داری را خلق کرده بود.