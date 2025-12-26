En
تعداد بازدید : 468
کد خبر:۱۳۴۸۰۶۴
2647 بازدید
نبض خبر

دیوید بکام برای کریسمس اره برقی دست گرفت

ویکتوریا بکام، همسر دیوید بکام فوتبالیست مشهور بازنشسته و صاحب باشگاه فوتبال «اینتر میامی» ویدیویی از زحمات او برای بر پا کردن درخت کریسمس را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. در این ویدیو دیده می‌شود که این ابَرستاره، اره برقی به دست گرفته و تنه درخت را صاف می‌کند، آن را سر پا می‌کند و چراغ‌های تزئینی را به آن می‌آویزد. ویکتوریا در توضیح این ویدیو، سِر دیوید را به «کلارک گریسولد»، شخصیت اصلی فیلم کمدی «تعطیلات» تشبیه کرد که با عشق افراطی به کریسمس و زیاده‌روی در تزئین درخت، صحنه‌های خنده‌داری را خلق کرده بود.
برچسب‌ها:
نبض خبر دیوید بکام خودزنی کریسمس ویدیو
