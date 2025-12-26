تصاویر حملات هوایی عربستان به نیروهای امارات!

گزارش‌ها و تصاویر حملات هوایی عربستان سعودی علیه شورای انتقالی جنوبی نیروهای تحت حمایت امارات در جنوب یمن را تایید می‌کند. گزارش‌های منتشر شده از حساب‌های فعالان حضرموت حاکی از آن است که تاکنون، عربستان سعودی سه حمله هوایی علیه نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات در پایگاه نهب در فلات حضرموت انجام داده است. روز گذشته خبرهایی از درگیری نیروهای تحت حمایت عربستان و امارات با قریب 30 کشته منتشر شده بود. جنوب یمن طی سال‌های اخیر به عرصه رقابت و اختلاف میان عربستان و امارات تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که ریاض از ساختارهای وابسته به دولت مستعفی حمایت می‌کند، در حالی که ابوظبی با پشتیبانی از شورای انتقالی جنوب و نیروهای همسو با آن، به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و میدانی خود در استان‌های جنوبی و شرقی یمن از جمله عدن، شبوه و حضرموت است. تصاویر حملات هوایی عربستان به مواضع نیروهای تحت حمایت امارات را می‌بینید.