جزئیات عملیات ترور علی لاریجانی به شیوه فخری زاده
بر اساس ادعای مطرحشده در پادکست المحطة، یک طرح ادعایی برای ترور علی لاریجانی در لبنان پیش از مرحله اجرا خنثی شده است. در این برنامه، حسن علیق، رضوان مرتضى و قاسم قاسم از خبرنگاران لبنانی با استناد به گفتههای منابع امنیتی لبنانی، جزئیاتی از این پرونده را تشریح کردهاند. طبق روایت ارائهشده، شخصی به نام احمد یونس از اعضای هسته ترور ماجرا را فاش کرده و اعضای دیگر تیم اشخاصی به نام جمال بیضون (متواری)، عمران شبلی، احمد غصون و یک اوکراینی-فلسطینی بودهاند. عضو اوکراینی-فلسطینی این گروه که همچنان در بازداشت حزب الله لبنان است، اولین عضو این هسته ترور بوده که همراه با دوربین و مواد منفجرهای که به شکل باتری داخل موتور خودرو کار گذاشته شده بوده و قرار بود در ضاحیه منفجر شود، دستگیر شد و سرنخ اصلی او بوده است. قرار بوده همزمان با مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت اجرا شود. طراحی عملیات از اوایل سال 2025 آغاز شده و یک سلول عملیاتی متشکل از عوامل محلی و مرتبط با خارج از لبنان مسئول آمادهسازی لجستیکی آن بوده است. اجاره انبار، آمادهسازی خودرو و انتقال تجهیزات از جمله اقداماتی است که در چارچوب این طرح ادعایی مطرح شده است. بر اساس ادعایی که مطرح میشود، قرار بود یک مسلسل سنگین بر روی جیپ رانگلر نصب شود و این سلاح با هدایت ماهوارهای در پارکینگ لاریجانی را هدف قرار دهد؛ اقدامی که پیش از این درباره شهید فخری زاده در صحنه ترور انجام شد. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
خدا را شكر كه جان سالم به در بردند. سر و جان همه مسئولين به سلامت