عکس: دیدار رئیسجمهور با خانواده شهید مسیحی رازمیک خاچاطوریان
در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با حضور در منزل خانواده شهید مسیحی رازمیک خاچاطوریان، پای صحبتهای صمیمانه آنان نشست و با این خانواده دیدار و گفتوگو کرد.
برچسبها:عکس خبری شهید مسیحی دیدار رئیسجمهور دکتر مسعود پزشکیان
