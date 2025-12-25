En
اعترافات جوان ایرانی که برای روس‌ها در اوکراین جنگیده و اسیر شده + زیرنویس

رسانه اوکراینی یونایتد 24 مصاحبه‌ای از یک ایرانی به نام آرش دربندی عکاس 34 ساله ایرانی اهل خوزستان منتشر کرده است. در این مصاحبه که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده، این جوان ایرانی می‌گوید با یک پلیس روس دستگیر شده و او را بین زندان رفتن و جنگ، به خط مقدم فرستادند. این ایرانی که لباس نظامی بر تن دارد در طول این مصاحبه از اتفاقات تلخی که برایش رخ داده می‌گوید و ادعاهایی نیز مطرح می‌کند که با توجه به شرایط مصاحبه مشخص نیست چه میزان صحت دارد. این مصاحبه که پس از اسارتش به دست اوکراینی‌ها ضبط شده را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳۵
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
8
149
پاسخ
بیچاره درهرصورت تلخ
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
213
55
پاسخ
دلقک کی یف دست به کار شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
19
147
پاسخ
حتما صحت دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
دقیقاً بودار و ساختگی است.
اریو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
8
58
پاسخ
همیشه تاریخ همین بوده همین الان لباست عوض میشه باید تو جبهه اوکراین بجنگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
25
169
پاسخ
دیگه از این مشخص تر که یک ایرانی است، حالا به زور یا به خواست خودش صحبت کرده دلیلی بر دیکتاتوری حاکم بر روسیه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
69
133
پاسخ
دروغ تا کی؟ مگر نمی گفتید که ایران هیچ دخالتی در تجاوز روسیه به خاک اوکراین ندارد و حتی اسلحه هم به روسیه نداده ایم !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
مگر ایرانی در ارتش امریکا وجود نداره؟ چه ربطی به دولت داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
31
156
پاسخ
روسفیل ها کلاهشان را بالاتر بگذارند
ناشناس
|
Sweden
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
49
99
پاسخ
به خاطر پول رفته داستان سر هم میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
32
154
پاسخ
روسیه خائن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
30
51
پاسخ
ایشان به زبان روسی و قوانین روسیه مسلط بود ، چون در پادگان و بیمارستان و زندان و خیابان و مرکز پلیس قشنگ بحث میکرد ،
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
