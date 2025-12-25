رسانه اوکراینی یونایتد 24 مصاحبه‌ای از یک ایرانی به نام آرش دربندی عکاس 34 ساله ایرانی اهل خوزستان منتشر کرده است. در این مصاحبه که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده، این جوان ایرانی می‌گوید با یک پلیس روس دستگیر شده و او را بین زندان رفتن و جنگ، به خط مقدم فرستادند. این ایرانی که لباس نظامی بر تن دارد در طول این مصاحبه از اتفاقات تلخی که برایش رخ داده می‌گوید و ادعاهایی نیز مطرح می‌کند که با توجه به شرایط مصاحبه مشخص نیست چه میزان صحت دارد. این مصاحبه که پس از اسارتش به دست اوکراینی‌ها ضبط شده را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.