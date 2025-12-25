نبض خبر
اعترافات جوان ایرانی که برای روسها در اوکراین جنگیده و اسیر شده + زیرنویس
رسانه اوکراینی یونایتد 24 مصاحبهای از یک ایرانی به نام آرش دربندی عکاس 34 ساله ایرانی اهل خوزستان منتشر کرده است. در این مصاحبه که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده، این جوان ایرانی میگوید با یک پلیس روس دستگیر شده و او را بین زندان رفتن و جنگ، به خط مقدم فرستادند. این ایرانی که لباس نظامی بر تن دارد در طول این مصاحبه از اتفاقات تلخی که برایش رخ داده میگوید و ادعاهایی نیز مطرح میکند که با توجه به شرایط مصاحبه مشخص نیست چه میزان صحت دارد. این مصاحبه که پس از اسارتش به دست اوکراینیها ضبط شده را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر آرش دربندی جنگ اوکراین عکاس ایرانی مزدور
حتما صحت دارد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
همیشه تاریخ همین بوده همین الان لباست عوض میشه باید تو جبهه اوکراین بجنگی
دیگه از این مشخص تر که یک ایرانی است، حالا به زور یا به خواست خودش صحبت کرده دلیلی بر دیکتاتوری حاکم بر روسیه است
دروغ تا کی؟ مگر نمی گفتید که ایران هیچ دخالتی در تجاوز روسیه به خاک اوکراین ندارد و حتی اسلحه هم به روسیه نداده ایم !؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵