سری جدید برنامه مسابقه‌محور ماندنی‌ها از شنبه 22 آذر ماه هر شب از شنبه تا دوشنبه ساعت 20 از شبکه نسیم پخش می‌شود. این برنامه با اجرای عباس طاهریان، در قالب رقابتی بر پایه اطلاعات عمومی طراحی شده و شرکت‌کنندگان برای ماندن در رقابت یکدیگر را حذف می‌کنند. در یکی از قسمت‌های اخیر برنامه، مجری مسابقه مشخصات بازیکن جوان و ستاره باشگاه بارسلونا، لامین یامال، را اعلام کرد و از شرکت‌کنندگان پرسید: «کدام بازیکن توانست قبل از 18 سالگی به ترکیب اصلی تیم ملی اسپانیا برسد، جام ملت‌های اروپا را کسب کند و شماره 10 بارسلونا را بر تن داشته باشد؟» در کمال تعجب، خانم شرکت‌کننده‌ای پاسخ داد سعید عزت‌اللهی، موضوعی که با واکنش و شوک تماشاگران همراه شد و در شبکه‌های اجتماعی نیز حاشیه‌ساز شد. این اشتباه کوتاه اما جنجالی، واکنش کاربران را به همراه داشت و باعث شد بسیاری بپرسند: «اصلاً چطوری سعید عزت‌اللهی می‌تواند بازیکن تیم ملی اسپانیا باشد؟ و تا به حال کدام بازیکن ایرانی سابقه بازی در بارسلونا را داشته است؟» به نظر می‌رسد پاسخ عجیب این شرکت‌کننده، ماندگارترین قسمت مسابقه «ماندنی‌ها» لقب بگیرد!