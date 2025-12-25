En
نبض خبر

صداوسیما برای اولین‌بار آهنگ ارمنی پخش کرد

برای نخستین‌بار ترانه‌ای به زبان ارمنی توسط صداوسیما پخش شد. این قطعه با عنوان «ساری آغچیک» با صدای آراز تروسیان (آراز داره) اجرا شده؛ ترانه‌ای فولکلوریک که در میان آذری‌ها با نام «ساری گلین» شناخته می‌شود. اجرای دو‌زبانه و تنظیم این اثر با حضور نوازندگان مطرح، از جمله کامو سیرانیان نوازنده دودوک، با استقبال مخاطبان همراه شد و رادیو بارها آن را پخش کرد. آراز داره پس از آن به برنامه «دستان» نیز دعوت شد. آراز تروسیان از خواننده‌-آهنگسازان شناخته‌شده دهه 80 است که پس از تحصیل در ارمنستان به شهرت بین‌المللی رسید و اخیراً مدال «تیگران بزرگ» را دریافت کرده است. او اکنون در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آثار تازه و برگزاری کنسرت است.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
34
پاسخ
خیلی هم عالی
در واقع علاقه اش به سه زبان آذری و ارمنی و فارسی را نشان داده است
دمش هم گرم
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
27
پاسخ
سلام خیلی قشنگ بود ایران بزرگ و عزیز متعلق به تمامی اقوام به خصوص اقلیتهای مذهبی هست.
محمدعلی پناهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
30
پاسخ
احسنت به صدا وسیما مگر ارمنی ایرانی نیست، به اقلیت ها باید و حتما احترام قایل بشویم،،،،
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
8
10
پاسخ
چقدر چرخش
خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
36
پاسخ
چقدر خوب و چقدر دیر...حیف ایران و فرهنگ ایرانی...
جوان‌ها همه دنبال فیلم و موسیقی کره ای، ترکیه ای و زهرماری و کوفتی هستن
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
37
30
پاسخ
هیچکدوم به زیبایی و دلنشینی آهنگ اصلی اون که به آذری هست نمیرسه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
ارمنی ها اصالتا ایرانی هستند ما باید با تمام توان از ارمنستان حمایت کنیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
منفی برای چی؟ راست میگه خب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
خوبی؟؟!!
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
اینایی که منفی دادن بدون درکی از موسیقی فقط منفی دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
18
پاسخ
درود بر ارمنستان و درود بر همه ارمنی های ایرانی تبار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
7
7
پاسخ
کسب مشتری می‌کنه
زهره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
16
پاسخ
ما مسلمانیم و دینمان مهربانی هست ایران برای همه ایرانی هاست فارغ از هر گونه تبعیض،و نژادی لر و ترک و کرد بلوچ و عرب و فارس و مسلمان و مسیحی و ارمنی برای کشور عزیزمان قلبمان میتپه
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
8
16
پاسخ
آذربایجان و ترانه های آذربایجانی به وسعت تمام دنیا و برای همه زبان هاو فرهنگ ها ترانه و موضوع دارد تا ترجمه کنند و بخوانند. ترانه ی اصیل ساری گلین تا به حال به بیش از ۵۰ زبان ترجمه و ترانه شده.
