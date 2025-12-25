نبض خبر
صداوسیما برای اولینبار آهنگ ارمنی پخش کرد
برای نخستینبار ترانهای به زبان ارمنی توسط صداوسیما پخش شد. این قطعه با عنوان «ساری آغچیک» با صدای آراز تروسیان (آراز داره) اجرا شده؛ ترانهای فولکلوریک که در میان آذریها با نام «ساری گلین» شناخته میشود. اجرای دوزبانه و تنظیم این اثر با حضور نوازندگان مطرح، از جمله کامو سیرانیان نوازنده دودوک، با استقبال مخاطبان همراه شد و رادیو بارها آن را پخش کرد. آراز داره پس از آن به برنامه «دستان» نیز دعوت شد. آراز تروسیان از خواننده-آهنگسازان شناختهشده دهه 80 است که پس از تحصیل در ارمنستان به شهرت بینالمللی رسید و اخیراً مدال «تیگران بزرگ» را دریافت کرده است. او اکنون در حال برنامهریزی برای انتشار آثار تازه و برگزاری کنسرت است.
گزارش خطا
پسندها:
۱
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
خیلی هم عالی
در واقع علاقه اش به سه زبان آذری و ارمنی و فارسی را نشان داده است
دمش هم گرم
در واقع علاقه اش به سه زبان آذری و ارمنی و فارسی را نشان داده است
دمش هم گرم
سلام خیلی قشنگ بود ایران بزرگ و عزیز متعلق به تمامی اقوام به خصوص اقلیتهای مذهبی هست.
احسنت به صدا وسیما مگر ارمنی ایرانی نیست، به اقلیت ها باید و حتما احترام قایل بشویم،،،،
چقدر خوب و چقدر دیر...حیف ایران و فرهنگ ایرانی...
جوانها همه دنبال فیلم و موسیقی کره ای، ترکیه ای و زهرماری و کوفتی هستن
جوانها همه دنبال فیلم و موسیقی کره ای، ترکیه ای و زهرماری و کوفتی هستن
هیچکدوم به زیبایی و دلنشینی آهنگ اصلی اون که به آذری هست نمیرسه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
ناشناس| |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
ناشناس| |
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
رضا| |
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
ما مسلمانیم و دینمان مهربانی هست ایران برای همه ایرانی هاست فارغ از هر گونه تبعیض،و نژادی لر و ترک و کرد بلوچ و عرب و فارس و مسلمان و مسیحی و ارمنی برای کشور عزیزمان قلبمان میتپه