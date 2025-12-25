برای نخستین‌بار ترانه‌ای به زبان ارمنی توسط صداوسیما پخش شد. این قطعه با عنوان «ساری آغچیک» با صدای آراز تروسیان (آراز داره) اجرا شده؛ ترانه‌ای فولکلوریک که در میان آذری‌ها با نام «ساری گلین» شناخته می‌شود. اجرای دو‌زبانه و تنظیم این اثر با حضور نوازندگان مطرح، از جمله کامو سیرانیان نوازنده دودوک، با استقبال مخاطبان همراه شد و رادیو بارها آن را پخش کرد. آراز داره پس از آن به برنامه «دستان» نیز دعوت شد. آراز تروسیان از خواننده‌-آهنگسازان شناخته‌شده دهه 80 است که پس از تحصیل در ارمنستان به شهرت بین‌المللی رسید و اخیراً مدال «تیگران بزرگ» را دریافت کرده است. او اکنون در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آثار تازه و برگزاری کنسرت است.