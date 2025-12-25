En
تعداد بازدید : 5273
کد خبر:۱۳۴۷۹۴۷
11681 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

لحظات تماس تلفنی شهلا جاهد با ناصر محمدخانی در صحنه جنایت!

تصاویری به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که ناصر محمدخانی در حال نشان دادن صحنه قتل و همچنین جزئیات کمد لباس و محتوای کیف همسرش لاله سحرخیزان مقابل دوربین است. در همین زمان موبایلش مداوماً با زنگ مواجه می‌شود و محمدخانی در نهایت جواب می‌دهد و می‌گوید گرفتار است و نمی‌تواند صحبت کند. راوی از محمدخانی می‌پرسد شهلا جاهد است که از زندان با او تماس گرفته؟! محمدخانی هم تایید می‌کند! این لحظات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ناصر محمدخانی شهلا جاهد لاله سحرخیزان ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
23
18
پاسخ
چه سلیطه ای بوده.
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
10
پاسخ
نبش قبر
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
16
پاسخ
قلیچ هم بازی ناصر چند روز پیش تو تلویزیون گفت ناصر محمد خانی خبر داشته واسه همین بچه هاش را فرستاده هتل . حالا چرا مجازات نشد بماند !
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟