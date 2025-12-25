نبض خبر
لحظات تماس تلفنی شهلا جاهد با ناصر محمدخانی در صحنه جنایت!
تصاویری به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که ناصر محمدخانی در حال نشان دادن صحنه قتل و همچنین جزئیات کمد لباس و محتوای کیف همسرش لاله سحرخیزان مقابل دوربین است. در همین زمان موبایلش مداوماً با زنگ مواجه میشود و محمدخانی در نهایت جواب میدهد و میگوید گرفتار است و نمیتواند صحبت کند. راوی از محمدخانی میپرسد شهلا جاهد است که از زندان با او تماس گرفته؟! محمدخانی هم تایید میکند! این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر ناصر محمدخانی شهلا جاهد لاله سحرخیزان ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳