نبض خبر
سانسور نماینده زن آمریکا در صداوسیما را ببینید
صداوسیما در اقدامی قابل تامل ناحیه نماینده آمریکا در سازمان ملل که نشان میداد او در نشست شورای امنیت سازمان ملل نشان ستاره داوود انداخته را سانسور کرد! این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۰
تابناک خیلی داغون شدیا . الان این چه خبریه که بهش پرداختی ؟!
خب یقشو سانسور کرده . عجیبه ؟ برای کدومه ما عجیبه این کار صداو سیما ؟!
خب یقشو سانسور کرده . عجیبه ؟ برای کدومه ما عجیبه این کار صداو سیما ؟!
دقت کنید دوروتی کامیل شی این نیست
خبرنگاراتون رو بگید بیشتر و بهتر تحقیق کنند
از ویکیپدیا استخراج نکنن
خبرنگاراتون رو بگید بیشتر و بهتر تحقیق کنند
از ویکیپدیا استخراج نکنن
شما هنوز به عنوان یک سایت خبری تحلیلی نمی دونین نماینده آمریکا تو سازمان چه کسی هست. جای تاسف داره.
اين خانم مورگان اورتاگوس نماينده امريكا در شوراى امنيت هست كار شما ها هم فرقى با تلوزيون نداره كاراتون چپکی هست