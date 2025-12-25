En
تعداد بازدید : 6085
کد خبر:۱۳۴۷۹۴۵
11242 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

سانسور نماینده زن آمریکا در صداوسیما را ببینید

صداوسیما در اقدامی قابل تامل ناحیه نماینده آمریکا در سازمان ملل که نشان می‌داد او در نشست شورای امنیت سازمان ملل نشان ستاره داوود انداخته را سانسور کرد! این لحظات را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
برید ببینید تو خیابانها چه خبره
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
بودجه میلیاردی برای این کارها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
تابناک خیلی داغون شدیا . الان این چه خبریه که بهش پرداختی ؟!
خب یقشو سانسور کرده . عجیبه ؟ برای کدومه ما عجیبه این کار صداو سیما ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
دقت کنید دوروتی کامیل شی این نیست
خبرنگاراتون رو بگید بیشتر و بهتر تحقیق کنند
از ویکیپدیا استخراج نکنن
ناشناس
|
Oman
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
شما هنوز به عنوان یک سایت خبری تحلیلی نمی دونین نماینده آمریکا تو سازمان چه کسی هست. جای تاسف داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
صورتش هم اصلا مستهجنه باید کلا تارش میکرد این شیطان رو
ناشناس
|
Turkiye
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
پشت سریش رو یادش رفت، اون بیشتر تو چشم بود
عباسقلى
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
اين خانم مورگان اورتاگوس نماينده امريكا در شوراى امنيت هست كار شما ها هم فرقى با تلوزيون نداره كاراتون چپکی هست
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
خب سانسور نمی کرد خوب بود ؟؟؟ چقدر شما مسخره اید !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
یعنی واقعا تو سال 2025 هنوز دنبال سانسور کردن یقه هستید؟
