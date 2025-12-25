وحید آگاه، حقوقدان، در اظهارنظری صریح روی آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد همان‌طور که روزنامه «کیهان» امکان رگولاتوری و اعمال نظارت بر سایر روزنامه‌ها را ندارد، صداوسیما نیز نباید نقش تنظیم‌گر برای شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد. او در ادامه تأکید کرد که صداوسیما «یکی است مثل همه» و نباید خود را در جایگاه نهاد ناظر بر سایر رسانه‌ها تعریف کند. این صحبت‌ها که در آنتن زنده مطرح شد، از سوی برخی کاربران به‌عنوان موضعی متفاوت و کم‌سابقه در رسانه ملی تلقی شده و واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.