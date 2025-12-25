En
تعداد بازدید : 3061
کد خبر:۱۳۴۷۸۹۲
8414 بازدید
نبض خبر

مهمان تلویزیون این‌گونه از خجالت صداوسیما درآمد!

وحید آگاه، حقوقدان، در اظهارنظری صریح روی آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد همان‌طور که روزنامه «کیهان» امکان رگولاتوری و اعمال نظارت بر سایر روزنامه‌ها را ندارد، صداوسیما نیز نباید نقش تنظیم‌گر برای شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد. او در ادامه تأکید کرد که صداوسیما «یکی است مثل همه» و نباید خود را در جایگاه نهاد ناظر بر سایر رسانه‌ها تعریف کند. این صحبت‌ها که در آنتن زنده مطرح شد، از سوی برخی کاربران به‌عنوان موضعی متفاوت و کم‌سابقه در رسانه ملی تلقی شده و واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.
برچسب‌ها:
نبض خبر ساترا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صداوسیما ویدیو
