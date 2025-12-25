میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۷۸۸۸
بازدید: ۳۵۸۶

عکس: پیام نظامی پیونگ‌یانگ از دل صنایع دریایی

رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند کیم جونگ اون، رهبر این کشور، با حضور در یک کارخانه تولید زیردریایی هسته‌ای، از روند پیشرفت این پروژه راهبردی بازدید کرده است؛ اقدامی که به‌عنوان نشانه‌ای از تمرکز پیونگ‌یانگ بر تقویت توان بازدارندگی دریایی تلقی می‌شود.

برچسب‌ها:
عکس خبری کره شمالی کیم جونگ اون زیردریایی هسته‌ای
