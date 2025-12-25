به مناسبت تشکیل نخستین گروه تروریستی و نژادپرست «کوکلوکس کلان» در آمریکا (۱۸۶۵ میلادی).
عکس: تروریسم و نفرت؛ داستان تاسیس کوکلوکس کلان در ۱۸۶۵
از قرن نوزدهم تا قرن بیستویکم؛ تداوم ایدئولوژی نفرت از پایان جنگهای داخلی آمریکا و لغو بردهداری در سال ۱۸۶۵، ایالات متحده وارد دورهای شد که در کنار وعده بازسازی و برابری، شاهد تولد و تداوم جریانهای نژادپرست سازمانیافته بود. کوکلوکس کلان، که در همان سال و با هدف سرکوب سیاهپوستان و بازگرداندن نظم تبعیضآمیز پیش از جنگ شکل گرفت، با خشونت، ارعاب و ترور، به یکی از نخستین نمونههای تروریسم داخلی در آمریکا تبدیل شد. اگرچه این گروه در دورههای مختلف تضعیف، منحل یا غیرقانونی اعلام شد، اما ایدئولوژی آن در قالب نسلهای جدید و گروههای افراطی مشابه تا قرن بیستویکم ادامه یافت و تا سال ۲۰۲۵ همچنان بهعنوان یکی از ریشههای اصلی تنشهای نژادی، خشونتهای ایدئولوژیک و چالشهای حقوق بشری در جامعه آمریکا مطرح است.