کد خبر:۱۳۴۷۸۴۹
تمسخر تکذیب تست موشک توسط مجریان صداوسیما!

در حالی که خبر تست موشک توسط ایران طی روزهای اخیر را خبرگزاری صداوسیما تکذیب کرد، خود این رسانه در حال مسخره کردن اقدام خودش است! مصطفی خوش چشم کارشناس و سیدحسین حسینی مجری شبکه افق به تمسخر این تکذیب پرداختند و آنچه خودشان هواپیما خوانده بودند را هواپیما سوخت جامد عمود پرواز خواند. این لحظات را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر تست موشک رزمایش موشکی مصطفی خوش چشم حسین حسینی ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
1
پاسخ
چقدر لوس و بی مزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
6
پاسخ
تو صدا وسیما اف۳۵ رو هم گرفتند الان هم خلبان خانمش در دست مجریان خانمه، داره اعتراف میکنه از کدوم کشور پاشده کجا سوختگیری کرده و ….! کلا صدا و سیما رو جدی نگیرید.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
4
پاسخ
این آقا هر چی گفت اشتباه در اومد عجیبه باز هم میارنش
