تعداد بازدید : 426
کد خبر:۱۳۴۷۸۴۵
1834 بازدید
نبض خبر

تصاویر توقیف یک نفتکش توسط نیروی دریایی سپاه

سردار غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق با 16خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند. پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. تصاویر این کشتی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر توقیف کشتی توسط سپاه قاچاق سوخت نفتکش ویدیو
