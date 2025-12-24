تصاویر توقیف یک نفتکش توسط نیروی دریایی سپاه

سردار غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق با 16خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند. پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. تصاویر این کشتی را می‌بینید.