ویدیوی بهاره رهنما پس از گرفتن مدرک دکترا!
بهاره رهنما مدعی شده دکترا گرفته و در ویدیویی مدرکش را با لباس فارغ التحصیلی به پدرش تقدیم کرده است. این بازیگر نگفته در چه رشتهای و چه گرایشی از کدام دانشگاه مدرک دکترایش را دریافت کرده و پایان نامهاش چه بوده و کی از آن دفاع کرده است. ویدیویی که بهاره منتشر کرده را میبینید.
فقط شما سلبریتی ها ب مقام علم دانش کج دهنی نکرده بودید،ظاهرا شما هم شروع ب کار کرده اید،
بابات پشت دوربین نیست. این فقط برا ما درست شده بود. و این و تو اصلا برای ما کوچک ترین ارزشی نداره.