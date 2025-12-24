En
تعداد بازدید : 850
کد خبر:۱۳۴۷۸۴۰
کد خبر:۱۳۴۷۸۴۰
2372 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

ویدیوی بهاره رهنما پس از گرفتن مدرک دکترا!

بهاره رهنما مدعی شده دکترا گرفته و در ویدیویی مدرکش را با لباس فارغ التحصیلی به پدرش تقدیم کرده است. این بازیگر نگفته در چه رشته‌ای و چه گرایشی از کدام دانشگاه مدرک دکترایش را دریافت کرده و پایان نامه‌اش چه بوده و کی از آن دفاع کرده است. ویدیویی که بهاره منتشر کرده را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
9
پاسخ
فقط شما سلبریتی ها ب مقام علم دانش کج دهنی نکرده بودید،ظاهرا شما هم شروع ب کار کرده اید،
ناشناس
|
Denmark
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
9
پاسخ
بابات پشت دوربین نیست. این فقط برا ما درست شده بود. و این و تو اصلا برای ما کوچک ترین ارزشی نداره.
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
9
پاسخ
همه چیز رو به سخره گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
9
پاسخ
دکترا چه بی ارزش شده
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
10
پاسخ
خیلی بیماره بنده خدا
