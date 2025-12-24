En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1034
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۸۲۷
کد خبر:۱۳۴۷۸۲۷
3005 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

رضا پهلوی فکر می‌کند مردم ایران مشتی گوسفندند!

ویتکوریا آزاد مشاور پیشین رضا پهلوی برای سال‌های طولانی فارش کرد: «فکر می‌کند مردم ایران را مشتی گوسفندند...» روایت کامل او را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ویتکوریا آزاد رضا پهلوی ویدیو مردم ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سطح توحش طرفداران رضا پهلوی
تنها شاهزاده ایرانی منم، رضا پهلوی گدازاده است
افشاگری ناموسی درباره رضا پهلوی و برادرش
ضریب هوشی رضا پهلوی‌ کمی بیش از میمون است!
سجده کردن به رضا پهلوی توسط هوادارانش!
غربی‌ها فرزند شاه را خل و چلی می‌دانند که نمی‌توان ایران بزرگ را به او سپرد
علیرضا دبیر این گونه از خجالت رضا پهلوی درآمد
رضا پهلوی تحت هدایت جمهوری اسلامی است؟!
حملات شدید مسیح علی نژاد به رضا پهلوی
درخواست جنجالی از رضا پهلوی: آزمایش DNA بده!
سخنان داماد محمدرضا شاه درباره حمله به ایران و رضا پهلوی
ویدیوی رضا پهلوی که در کانال‌های اسرائیل پخش شد
روایت مشاور رضا پهلوی از نفوذ اطلاعات ایران در تیم رضا پهلوی
رضا پهلوی به عنوان «خدا» معرفی شد!
ویدیوی توریست‌های ایرانی از مقصد تازه‌شان / تصاویر سرکوب خشن در آنکارا و ازمیر ترکیه / درخواست جنجالی از رضا پهلوی
همسر رضا پهلوی به لیلا فروهر: ای ایران بلد نیستم!
صوت لو رفته از عبدالله مهتدی درباره رضا پهلوی
ویدیوی عاشقانه رضا پهلوی که وایرال شد!
رودی جولیانی: رضا پهلوی با سپاه همکاری می‌کند!
مسعود بهنود: رضا پهلوی اندازه گاو نمی‌فهمد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
تا حالا کجا بود ی؟؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
1
1
پاسخ
جمهوری اسلامی باید آگاه باشه کشور رو دست این ارازل اوباش نده. مردم رو خسته نکنید در داخل حواستون باشه به مردم فاسدین رو اعدام کنید مردم هم پشت شما هستمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
1
1
پاسخ
بابات و خودت گوسفندی مردم ایران هوشمندترین جهان هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
1
0
پاسخ
درخواست مادرش است که کنار بکشد
amin
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
1
پاسخ
تصاویر تقطیع شده و طرفند نخ نما شده کسی را بی شخصیت کردن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟