رضا پهلوی فکر میکند مردم ایران مشتی گوسفندند!
ویتکوریا آزاد مشاور پیشین رضا پهلوی برای سالهای طولانی فارش کرد: «فکر میکند مردم ایران را مشتی گوسفندند...» روایت کامل او را میبینید و میشنوید.
جمهوری اسلامی باید آگاه باشه کشور رو دست این ارازل اوباش نده. مردم رو خسته نکنید در داخل حواستون باشه به مردم فاسدین رو اعدام کنید مردم هم پشت شما هستمد