En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 156
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۷۸۱۸
کد خبر:۱۳۴۷۸۱۸
1359 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

مسلمان کردن یک چینی توسط یک روحانی

لحظات شهادتین گفتن یک چینی و تشرفش به اسلام که برای ازدواج انجام شده در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته اشت. در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تشرف به دین اسلام ویدیو تشرف به اسلام شهادتین چینی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
3
پاسخ
افغانی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
انشاءالله جند وقت دیگه نگن جاسوس بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
5
پاسخ
روحانی زحمت بکشه جوانان ایرانی از دین برگشته رو دو باره مسلمون کنه !
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
0
پاسخ
نوبت چین شد.
چرا کوتاه نمیایم. چرا اینا رو تو بوق کرنا میکنید.
اگه دیگه ام وی ام و فیلدیتی و دگینیتی بهمون فروختن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
اشهد برای ازدواج زیاد معتبر نیست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟