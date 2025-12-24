نبض خبر
مسلمان کردن یک چینی توسط یک روحانی
لحظات شهادتین گفتن یک چینی و تشرفش به اسلام که برای ازدواج انجام شده در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته اشت. در تابناک میبینید.
برچسبها:نبض خبر تشرف به دین اسلام ویدیو تشرف به اسلام شهادتین چینی
روحانی زحمت بکشه جوانان ایرانی از دین برگشته رو دو باره مسلمون کنه !
نوبت چین شد.
چرا کوتاه نمیایم. چرا اینا رو تو بوق کرنا میکنید.
اگه دیگه ام وی ام و فیلدیتی و دگینیتی بهمون فروختن؟
