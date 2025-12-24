عکس: افتتاح پیست بین‌المللی اسکی توچال

افتتاح رسمی پیست بین‌المللی اسکی توچال و رونمایی از مستند تاریخ شفاهی توچال، صبح چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ با حضور مسئولان، مدیران حوزه گردشگری و ورزش، ورزشکاران رشته اسکی و اصحاب رسانه، در محل پیست اسکی توچال برگزار شد.