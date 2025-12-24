En
کد خبر:۱۳۴۷۸۱۱
نبض خبر

پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به معاون پزشکیان

پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به محمدجعفر قائم پناه معاون پزشکیان که به شدت وایرال شده را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر المیرا شریفی مقدم مسعود پزشکیان ویدیو محمدجعفر قائم پناه ابرتورم بحران اقتصادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
2
پاسخ
خط سفیدی خانم شریفی؛ تو صف مردم نیستی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
3
4
پاسخ
شیر مادر نان پدر حلالت خانم شریفی مقدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
6
2
پاسخ
چقدر این دختر نچسبه
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
1
پاسخ
عین دولت روحانی که میگفت چنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که احتیاج به یارانه نداشته باشید اخرش گفتن نزاشتن ما کار کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
4
4
پاسخ
ایول المیرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
3
پاسخ
پزشکیان اشتباهی پرزیدنت شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
3
پاسخ
یعنی آگاهانه به سمت قطعی و گرسنگی و بدبختی می رویم
اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
1
2
پاسخ
والا عجب رویی دارن دولتی های پزشکیان، اینها باید محاکمه شده واز مملکت اخراج شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
0
پاسخ
تطهیر دولت سیزدهم هست اینا… ما چیزی رو یادمون نمیره با تکرار دروغ
این دولت ها همه مثل همن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
2
پاسخ
چقدر بی منطق حرف میزنه
