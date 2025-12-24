نبض خبر
پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به معاون پزشکیان
پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به محمدجعفر قائم پناه معاون پزشکیان که به شدت وایرال شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲۱
عین دولت روحانی که میگفت چنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که احتیاج به یارانه نداشته باشید اخرش گفتن نزاشتن ما کار کنیم
والا عجب رویی دارن دولتی های پزشکیان، اینها باید محاکمه شده واز مملکت اخراج شوند.
تطهیر دولت سیزدهم هست اینا… ما چیزی رو یادمون نمیره با تکرار دروغ
این دولت ها همه مثل همن
این دولت ها همه مثل همن