کد خبر:۱۳۴۷۳۹۳
کد خبر:۱۳۴۷۳۹۳
6268 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

احضار محمد دادکان برای پرونده هفده خانم!

صادق درودگر رئیس سابق کمیته فوتسال، جزئیات تشکیل پرونده برای محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق به هفده خانم که جزو کارمندان فدراسیون نبودند را فاش کرد. این روایت تکان دهنده را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر محمد دادکان صادق درودگر ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
11
44
پاسخ
اصلا تابلو نیست سیاسیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
66
پاسخ
دادکان انسان بزرگی است و بایست از شجاعت و صداقت و حرف های او آموخت.
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
21
پاسخ
مانند دادکان کم داریم ومن نوعی به عنوان یک ایرانی با تمام وجود به ایشان افتخارومیبالم وبرای ایشان عمری طولانی همراه با سلامتی ارزودارم
sirpar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
16
پاسخ
الگوی بسیار مناسب برای همه اقشار و اصناف بویژه دولتمردان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
17
پاسخ
چون حرف حق زده حالا دنبال بهونه هستند تا تلافی کنند .. اصلا هم تابلو نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
3
پاسخ
آقای دروگر میشه اسامی اون فوتبالیست های فوت شده را که خانمش از فدراسیون حقوق می گرفت را بفرمایید !
در و تخته خوب به هم می آیید ! برای هم نوشابه باز می کنید !
ناشناس
|
Austria
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
19
پاسخ
بعد از صحبتهای اخیر دادکان معلوم بود که پرونده سازی علیه او شروع می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
11
پاسخ
چرا اینگونه تیتر می زنید؟
