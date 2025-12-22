احضار محمد دادکان برای پرونده هفده خانم! صادق درودگر رئیس سابق کمیته فوتسال، جزئیات تشکیل پرونده برای محمد دادکان...

ویدیوی که AFC برای کریم باقری منتشر کرد ویدیویی از حمایت و تمجید AFC از کریم باقری با بازنشر سوپرگل تاریخی او به...

سعید معروف اسباب بازی دختر سردار آزمون ویدیی بامزه از اتفاقی که بر سر سعید معروف اسطوره والیبال ایران در خانه...

واسطه ازدواج غلامرضا تختی و شهلا توکلی غلامرضا تختی در 30 بهمن سال 1345 با شهلا توکلی ازدواج کرد. واسطه ازدواج...

ویدیویی که پس از توهین به کریم باقری وایرال شده ویدویی که پس از توهین طرفداران پان ترک تراکتور به کریم باقری وایرال شده...

جنجال در مسابقه موتورسواری زنان را ببینید مسابقات موتورسواری بانوان با حوادث و مصدومیت‌های متعدد همراه شد و به یک...

گل عقربی تماشایی تریر به کلن! ضربه عقربی تماشایی مارتین تریر در جریان پیروزی 2-0 بایرلورکوزن برابر کلن...

طعنه سنگین ابوطالب به رامین رضاییان را ببینید ابوطالب حسینی در واکنش به نیمکت‌نشینی حردانی خطاب به رامین رضاییان گفت:...

خلاصه بازی پرسپولیس - تراکتور تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در چارچوب یک شانزدهم نهایی جام حذفی در...

دلتنگی اینتر برای طارمی با آهنگ ایرانی باشگاه اینترمیلان با انتشار یکی از گل‌های مهاجم سابق ایرانی خود، خاطره...

سطح توحش اطرافیان محمود فکری را ببینید سطح توحش اطرافیان محمود فکری را به روایت عادل فردوسی پور ببینید و بشنوید.

عکس العمل خیابانی به دلقک خطاب شدن توسط شجاع پس از آنکه جواد خیابانی با تعابیری به همه اهالی فوتبال توهین کرد،...

عثمان دمبله برترین بازیکن مرد جهان؛ لحظه اهدای جایزه عثمان دمبله، ستاره پاری سن ژرمن، به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان در سال...

گاف عجیب رحیم‌پور ازغدی درباره جام جهانی حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمترین اطلاعی از قضیه...