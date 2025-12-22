نبض خبر
احضار محمد دادکان برای پرونده هفده خانم!
صادق درودگر رئیس سابق کمیته فوتسال، جزئیات تشکیل پرونده برای محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق به هفده خانم که جزو کارمندان فدراسیون نبودند را فاش کرد. این روایت تکان دهنده را در تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر محمد دادکان صادق درودگر ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۸
دادکان انسان بزرگی است و بایست از شجاعت و صداقت و حرف های او آموخت.
مانند دادکان کم داریم ومن نوعی به عنوان یک ایرانی با تمام وجود به ایشان افتخارومیبالم وبرای ایشان عمری طولانی همراه با سلامتی ارزودارم
چون حرف حق زده حالا دنبال بهونه هستند تا تلافی کنند .. اصلا هم تابلو نیست
آقای دروگر میشه اسامی اون فوتبالیست های فوت شده را که خانمش از فدراسیون حقوق می گرفت را بفرمایید !
در و تخته خوب به هم می آیید ! برای هم نوشابه باز می کنید !
در و تخته خوب به هم می آیید ! برای هم نوشابه باز می کنید !
بعد از صحبتهای اخیر دادکان معلوم بود که پرونده سازی علیه او شروع می شود.