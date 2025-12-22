En
نبض خبر

چالش سخت ازدواج برای دختران حزب اللهی را ببینید

یک مستندساز دختران حزب اللهی را در معرض چالشی سخت برای ازدواج قرار داد. این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.
نظرات بینندگان
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
47
پاسخ
اینا به درد زندگی نمیخورن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
12
9
پاسخ
دخترهای خوب مورد مناسب براشون پیدا نمیشه
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
40
پاسخ
تفاوت شعار و واقعیت اینجا خودش رو نشون می ده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
47
پاسخ
حزب اللهی نما منفعت طلب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
50
پاسخ
گفتش امام حسینی باشه مذهبی باشه اما میلیاردر و بازاری و دکتر هم باشه
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
32
پاسخ
باش بشین تادکترمهندس بیادالان که کسی ازدواج نمیکنه
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
42
پاسخ
من به شخص هیچ وقت بااینجوردختری ازدواج نمیکنم خوب برای همه مردم احترام قائل باشن مگه وانتی مشکلش چی دزدقاچاقچی که نیست ازدیوارمردم هم که بالانرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
20
پاسخ
چرا فکر می کنید حزب اللهی یعنی عدم محاسبه گری در ازدواج؟
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
42
پاسخ
خودشون شغلشون چیه؟؟؟
حالا اون بنا و فلافل فروش بیچاره ، یک درآمدی دارن. اینا که فقط مصرف کننده ان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
43
پاسخ
تو حرف استادند؛ موقع عمل ….
