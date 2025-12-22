نبض خبر
چالش سخت ازدواج برای دختران حزب اللهی را ببینید
یک مستندساز دختران حزب اللهی را در معرض چالشی سخت برای ازدواج قرار داد. این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را میبینید.
حزب اللهی دختر حزب اللهی ها شهید ویدیو معیارهای ازدواج فیلم ازدواج
گفتش امام حسینی باشه مذهبی باشه اما میلیاردر و بازاری و دکتر هم باشه
من به شخص هیچ وقت بااینجوردختری ازدواج نمیکنم خوب برای همه مردم احترام قائل باشن مگه وانتی مشکلش چی دزدقاچاقچی که نیست ازدیوارمردم هم که بالانرفت
خودشون شغلشون چیه؟؟؟
حالا اون بنا و فلافل فروش بیچاره ، یک درآمدی دارن. اینا که فقط مصرف کننده ان
