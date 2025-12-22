تصاویر پرواز جنگنده روس که ممکن است به ایران بیاید

جنگنده سوخو-57 که چندی پیش تصاویر از آن با حضور خلبان‌های ایران منتشر شد، برای اولین بار با موتور پیشرفته نسل پنجم معروف به ایزدلیه-177 (محصول-177) به پرواز درآمد. موتور جدید، نیروی رانش بیشتری ایجاد می‌کند و عملکرد هواپیما را بهبود می‌بخشد. سرگی لاوروف در مهرماه تحویل سوخو 35 و اس 400 به ایران را تایید کرد اما هنوز درباره سوخو 57 خبر قطعی نیامده است. تصاویر این جنگنده‌ها را می‌بینید.