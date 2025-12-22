عکس: برندگان عکاسی علمی انجمن سلطنتی ۲۰۲۵
برندگان و نفرات برتر جوایز عکاسی جوانانِ عکاسی علمی انجمن سلطنتی در سال ۲۰۲۵ معرفی شدند؛ رقابتی که در آن، تصویر چشمگیر یک گوزن نر در دل تاریکی، اثر توماس دورانتِ ۱۷ ساله از لندن، عنوان برنده نهایی را از آن خود کرد.
