شبکه 13 اسرائیل با اشاره به تحرکات موشکی ایران در گزارشی آورد: «ایران در جنگ گذشته موفق شد صدها موشک به سمت اسرائیل شلیک کند که برخی از آن‌ها به عمق خاک اسرائیل اصابت کرد و خسارات سنگینی به بار آورد... آن‌ها تولید خود را از سر گرفته و قصد دارند در سال‌های پیش‌ رو، موجودی موشک‌های خود را به حدود بیست هزار موشک بالستیک افزایش دهند... در اسرائیل درک می‌کنند که با وجود ضربه‌ای که به ایران وارد کردند، تهدید واقعی علیه اسرائیل هنوز برطرف نشده است... یک چیز قطعی است در ایران همین حالا برای یک رویارویی در آینده نزدیک آماده می‌شوند...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.