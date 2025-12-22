نبض خبر
تصاویر ادعایی پرتاب موشک بالستیک از شهرهای مختلف ایران
برخی رسانهها گزارشهایی از پرتاب موشک بالستیک از شماری از شهرهای ایران منتشر کردند. در پی انتشار این تصاویر با محتوای آزمایش موشکی در برخی نقاط کشور، برخی منابع آگاه به خبرگزاری صداوسیما ادعا کردند. که تصاویر منتشر شده به آزمایش موشکی مربوط نبوده و صحت ندارد. به ادعای این منابع امروز هیچ آزمایش موشکی صورت نگرفته است و رد سفید در آسمان خط عبور هواپیما در ارتفاع بالاست. تصاویر منتسب به پرتاب موشکها را میبینید.
بسیار هم عالی فکر هم به حال پدافند کنید لطفا
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
برای افزایش امنیت هم باید قدرت ما بیشتر بشه و هم تنش با طرف مقابلمون کمتر.