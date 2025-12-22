En
نبض خبر

تصاویر ادعایی پرتاب موشک بالستیک از شهرهای مختلف ایران

برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی از پرتاب موشک بالستیک از شماری از شهرهای ایران منتشر کردند. در پی انتشار این تصاویر با محتوای آزمایش موشکی در برخی نقاط کشور، برخی منابع آگاه به خبرگزاری صداوسیما ادعا کردند. که تصاویر منتشر شده به آزمایش موشکی مربوط نبوده و صحت ندارد. به ادعای این منابع امروز هیچ آزمایش موشکی صورت نگرفته است و رد سفید در آسمان خط عبور هواپیما در ارتفاع بالاست. تصاویر منتسب به پرتاب موشک‌ها را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر پرتاب موشک بالستیک ویدیو مانور موشکی فیلم بازدارندگی موشکی جنگ ایران و اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
49
پاسخ
بسیار هم عالی فکر هم به حال پدافند کنید لطفا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
بدون پدافند بدرد نمیخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
29
43
پاسخ
ان شالله به امید نابودی اسراییل
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
2
پاسخ
تولید رو افزایش بدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
2
پاسخ
تورم هم به سرعت همین موشکا میره بالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
1
پاسخ
قاره پیما می خواهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
عجب موشکهای خفنی هستن
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
1
پاسخ
کار خوبی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
1
پاسخ
این نمایشها در زمان نیاز کارائی ندارند!!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
برای افزایش امنیت هم باید قدرت ما بیشتر بشه و هم تنش با طرف مقابلمون کمتر.
ناشناس
|
Italy
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
3
پاسخ
دلقک قوس حرکتی هواپیما اینطوریه آخه! عین بچه ها دروغ می گین
ویدیوهای مرتبط
