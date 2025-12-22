عکس: «شب‌چلّه» خانواده ایرانی

شب یلدا، بلندترین شب سال، بهانه‌ای برای گردهمایی چهار نسل از یک خانواده ایرانی شد؛ در این دورهمی صمیمی، یکی هندوانه را قاچ می‌کند، مادربزرگ با دستانی پرچین‌وچروک و لرزان، آرام و صبورانه دانه‌های انار را از پوست جدا می‌کند و فرزندان در کنار نوه‌ها، مشغول چیدن سفره یلدایی هستند. از پدربزرگ و مادربزرگ متولد دهه ۱۳۲۰ تا پدران و مادران دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، فرزندان دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و نوه‌هایی که در دهه ۱۳۹۰ و سال‌های پس از ۱۴۰۰ چشم به جهان گشوده‌اند. این گزارش تصویری که در شهر ماهان استان کرمان و در فضای گرم یک خانه ایرانی زیر کرسی ثبت شده است، تلفیقی از سنت‌های دیروز و زیست امروز را به تصویر می‌کشد؛ جایی که کرسی‌ و عطر انار و هندوانه با گرمای خانه درآمیخته می شود و ن نوه در آغوش پدربزگ یکدیگر، نمادی از پیوند نسل‌ها و تداوم خاطره‌ها در آیین کهن یلدا هستند. تماشای تلفیقی از سنت دیروز و رنگ و لعاب‌های امروزی در سفره یلدایی خودنمایی می‌کند، روی میزهای امروزی به یاد کرسی‌های دیروز قالیچه قرمز پهن می‌شود، عطر انار و لبو روی سفره یلدایی با گرمای خانه درمی‌آمیزد و خاطره‌ها بی‌اجازه دور سفره می‌نشینند.