عکس: بازگشت به زندگی دریاچه مهارلو

با ورود سامانه بارشی قدرتمند به استان فارس، دریاچه مهارلو که مدت‌هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد، رنگ آب را به خود دید. این دریاچه مشهور به «دریاچه صورتی»، در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز، میان سروستان و پایتخت فرهنگی ایران قرار گرفته و جان دوباره گرفتن آن نویدبخش احیای محیط زیست منطقه است.