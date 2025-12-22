میلی صفحه خبر لوگو بالا
نظرات: ۱

عکس: بازگشت به زندگی دریاچه مهارلو

با ورود سامانه بارشی قدرتمند به استان فارس، دریاچه مهارلو که مدت‌هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد، رنگ آب را به خود دید. این دریاچه مشهور به «دریاچه صورتی»، در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز، میان سروستان و پایتخت فرهنگی ایران قرار گرفته و جان دوباره گرفتن آن نویدبخش احیای محیط زیست منطقه است.

برچسب‌ها:
عکس خبری دریاچه مهارلو استان فارس خشکسالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
پارسایی
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰
خدا یا شکرت
پاسخ
8
0